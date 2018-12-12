迈阿密热火与犹他爵士比赛前瞻

迈阿密热火将在周三晚上客场挑战犹他爵士。比赛将于晚上9点开始，你可以从福克斯体育收看比赛直播，你也可以收听790电台了解比赛最新消息。

1: 你如何看待热火输给湖人的比赛的？

让我们首先从数据开始讨论下吧，尽管热火基本有着完整的球员轮转阵容以及没有遭受犯规麻烦，热火再次用他们的区域联防来对抗湖人。这一次他们让对手在17次进攻中仅仅得到了13分，每个进攻回合仅仅得到0.77分，这绝对是联盟最顶级的防守。湖人在勒布朗詹姆斯出场时，他们能够打出更好的进攻效率，同时他们在大空位机会下投失了不少球，这在面对联防时是很难避免的。

同时你不会期望整个赛季的每一场交手都将注意力放在韦德的最后一个赛季上，这个晚上大家的注意力都放在了比赛最后3秒詹姆斯如何去防守韦德。我们不得不去称赞詹姆斯没有在最后时刻放由他的好友韦德轻松出手。这是一种韦德用自己的努力换给大家的一种特别的体验，这种感觉不会出现在每一个夜晚，这也是的这场比赛有着独特的地方。

斯帅在周一晚上大大的表扬了小琼斯的发挥。

“他让你们想要去看他的表演，他的表现也会让你想要去派他出场。这也是你希望从年轻球员身上看到的。没有什么是可以保障的，我们会球员回归，他的出场时间也可能因此会减半，在这场比赛你会感觉到你会承担不起将他替换下场的代价。”

2: 你是如何看待热火在面对爵士的那场胜利的？

首先我们从过往几年的热火与爵士的比赛就可以总结出一个规律，比分会变得很低，同时在最后5分钟的时候两队的比分都不会差得很远。

上一场胜利对于热火来说是一场按照计划的胜利。他们让对手在100个回合中不超过100分，他们的板凳得分也超过了对手板凳球员，同时他们的3分球也超过了40%的命中。同时米切尔在最后时刻投失了空位3分，虽然说这对于热火来说并不是特别大的错误，但是这也说明了在这种比分接近的比赛中，一个细微的失误就能改变比赛结果。

3: 过去3场比赛中温斯洛都都到了至少20分，他有什么地方表现的特别出色的吗？

是的，基本每一件都表现的非常好。在过去的3场比赛中，温斯洛篮下投篮命中达到了92%，同时3分球命中率达到了57%，场均7个篮板，6个助攻。即使他的出手数量并不高，但是他依旧能够保持高质量得分，这也是你希望从温斯洛身上看到的。

更重要的是，迈阿密热火在温斯洛出场的时候更容易取得领先优势了，在开场的前12场比赛中，热火一共落后对手67分，这也是全队倒数前3的。现在过去10场比赛，一共帮助热火领先对手110分，这是全队最佳水平。

除了数据以外，这名22岁的球员保持着积极的态度，温斯洛找到了那些他这个年龄没有的成熟。可以期待他会更上一个台阶。

比赛记录:

热火在上一场与爵士的比赛中102-100击败对手。

热火现在11胜15负，爵士现在13胜15负。

热火在前3场客场行中场均12.4的正负值。

米切尔场均20.8分，1.7个抢断。Donovan Mitchell leads the Jazz in points (20.8) and steals (1.7) per game.

泰勒可能出场，维特斯，白边，邓肯·罗宾逊，梅腾都确认缺席。

效率 (排名):