步行者95-热火88

热火在周六晚上88-95不敌印第安纳步行者。韦德得到了热火最高的21分。

1. 韦德帮助热火追回比分

虽然韦德在上半场结束前抢下进攻篮板并投进3分球。

…他最大的贡献就是在第三节投进几个关键3分帮助热火追回比分。

除了15投7中得到了全队最高的21分，6投3中3分球，韦德还得到了6个篮板，4个助攻，1个盖帽和13的正负值。

2. 白边的表现

简单的说，白边在比赛一开始就投入了足够的动力并再也没有停下来。

这名7尺的大个子在内线拦下对手的投篮，并在内线时刻保持警戒，等待队友的传球。

同样还有进攻篮板上。

不要忘记白边在本晚面对萨博尼斯和杨的防守。

白边本场比赛13投9中得到了19分，全场最高的14个篮板，1个抢断和1个盖帽。

3. 奥利尼克第二节找到手感

在周五得到了热火最高分后，奥利尼克在面对步行者时保持高水准发挥。

奥利尼克在第二节5投4中得到了11分，并且包括这个给韦德精彩传球。

奥利尼克本场比赛11投5中得到了14分，7个篮板，3个助攻，2个抢断和1个盖帽。

比赛记录:

-小琼斯，德拉季奇，梅腾和邓肯·罗宾逊都没有被激活。

下一场比赛:

-热火将马上开始西部客场之旅，他们的下一个主场比赛将会在2月23日面对活塞。你可以从这里购买球票.