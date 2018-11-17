热火91-步行者99比赛回顾

迈阿密热火在周五晚上以91-99不敌印第安纳步行者。理查德森得到了热火最高的28分。

1. 外线火热手感的理查德森

从比赛开始，理查德森就迅速从外线找到了感觉。

事实上，本场比赛他得到了职业生涯最高的7个3分球，其中包括这个帮助热火吹起反攻号角的投篮。

这名25岁的球员这段时间5投4中得到了10分，同时竭尽所能帮助球队去找到状态。

防守端理查德森在面对波格丹诺维奇和奥拉迪波时都非常努力。

但是很不幸的是这并不够。

除了16投10中得到了全队最高的28分外，10投7中外线3分球，他还贡献了4个篮板，2个助攻和1个抢断。

2. 麦克格鲁德做到了他该完成的

奥拉迪波并不是一个可以轻松对待的对手。

麦克格鲁德并没有退缩。

感谢麦克格鲁德的努力防守，奥拉迪波本场比赛仅仅12投3中。

这名27岁的球员在进攻端继续利用自身的突破和运球来完成一些内线的得分。

本场他最佳的表现就是在第一节出色的读懂对面的防守找到对手空间切入并打进轻松得分。

这名堪萨斯的球员得到了11分5个篮板1个抢断和13的正负值。

3. 阿德巴约肆虐篮筐

看到阿德巴约努力永远不会感到疲倦

他在本场比赛有着不少精彩的镜头，但是最出色的莫过于这个攻防回合的惊人表现，他先是封盖埃文斯的上篮接着完成一个一条龙双手隔扣。

阿德巴约得到了8分，6个篮板，3个助攻，2个抢断和2个盖帽。

比赛记录:

-韦德，詹姆斯约翰逊，维特斯，梅腾都没有被激活。

下一场比赛：

-迈阿密热火将会回到主场，他们将在周日晚上6点面对湖人。你可以从这里购买球票.