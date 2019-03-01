迈阿密热火118-休斯顿火箭121

迈阿密热火在周四晚上以118-121惜败休斯顿火箭。奥利尼克和德拉季奇得到了热火最高的21分。

1. 德拉季奇的第四节

虽然德拉季奇在比赛中花了一些时间才找到状态，但是他在第四节突然爆发。

他在这段时间内多次制造罚球机会，完成这样的外线3分球。

…德拉季奇第四节单节得到了12分！

德拉季奇除了得到了21分，还贡献了5个篮板，5个助攻和全队最高的15的正负值。

2. 奥利尼克保持火热手感

奥利尼克在本周表现非常抢眼，不是吗？

这名7尺大个子一如既往在内线完成得分，其中包括这个第三节的精彩切入得分。

当然他在第二节还连续制造了对手两场进攻犯规。

除了在比赛中14投9中得到21分外，奥利尼克还得到了5个篮板，2个助攻，1个抢断。

3. 温斯洛的精彩表现

温斯洛在这场家乡父老面前的比赛攻防两端都表现出色。

他不仅仅是得到了全队最高的8次助攻，另外他还完成多次突破得分以及这样的外线3分球。

防守端，温斯洛也努力的去给哈登制造麻烦。

这名22岁的球员本场比赛13投7中得到了19分，7个篮板和8个助攻。

比赛记录：

-詹姆斯约翰逊，梅腾，特里都没有被激活。

-白边虽然被激活，但是没有出场。

下一场比赛：

-热火将在周六晚上7点30分主场迎战布鲁克林篮网。你可以从这里购买球票.