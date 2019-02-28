迈阿密热火与休斯顿火箭比赛前瞻

迈阿密热火将在周四晚上主场迎战休斯顿火箭，比赛将于晚上8点开始，福克斯体育将对本场比赛进行直播，你可以收听790电台了解比赛最新消息。

1: 迈阿密热火是如何在面对勇士的比赛中赢下比赛的？

当韦德在他职业生涯最后一个赛季面对这样一支球队并投进绝杀，真的没有其他别的值得去说的了。在周三晚上的比赛中，有太多热火表现足够出色的地方了，从进入比赛的第一节后大量制造站上罚球线的机会，到德拉季奇第二节单节砍下20分，这支球队整场比赛3分球40投18中，面对勇士一波又一波的反扑高潮，热火一直坚持到了比赛最后一刻。当比赛还有18秒时，似乎看起来热火就要像本赛季很多场比赛一样即将吞下苦果了，接着韦德投进1个3分球，杜兰特罚失一个罚球，韦德接下来完成了一个历史级的超级绝杀。韦德在更衣室说，他整个赛季都在期待着这种伟大的时刻，这样伟大的时刻能够让他在功成身退后依旧在以后很多年给大家带来美好的回忆。

2: 热火从上一次面对火箭的比赛中了解到什么呢？

没有什么我们之前并不知道的。火箭在缺少了克里斯·保罗后明显状态有些下滑，保罗在比赛第12分钟因为受伤出场，他能够场均贡献19.1分，10.3个助攻，6个篮板，1.6个抢断。但是这依旧是一场热火与火箭的苦战，火箭在比赛中3分线上出手54次，命中18次，同时他们在比赛中有大量的1对1单打，詹姆斯·哈登自然也是很平常的拿到了35分。热火在这场比赛中绝对是统治了油漆区，他们在油漆区内52-20大幅度超过对手，更是拿下了20个进攻篮板，这也让他们得到了28分的二次得分。

热火如果想要赢下这场背靠背的第二场比赛，他们需要像在面对勇士一样投进3分球，火箭在比赛中肯定会有大量的3分球出手，但是如果你能够保持内线优势，继续从阵容打压对手内线，这也会给热火很好的机会。

3: 热火应该如何把握住这场战胜勇士的比赛？

他们需要继续赢球，这样精彩的绝杀也在最后排位仅仅算为1个胜场。很幸运的是，热火排位周围的球队都在这几天输掉了比赛，他们离东部第8的黄蜂仅仅落后0.5个胜场。韦德的这个进球给球队带来的影响有多重要，你可能会联想到热火两年前绝杀勇士，或者是韦德去年绝杀76人。温斯洛在更衣室里也表示，唯一能够让这个进球有意义的就是他们需要继续保持高水准防守，保持命中投篮，保持赢球。

现在仅仅只有22场常规赛了，热火也需要调整到他们最佳的状态，热火在与勇士的比赛中仅仅有20次助攻，但是他们依旧可以打出进攻，热火球员看上去也都状态不错。当然想要走得更远，这会需要他们在这段时间投入更多的努力。

比赛记录：

热火在12月20日以101-99击败火箭。

热火本赛季27胜33负，火箭现在36胜25负。

热火在面对西南赛区球队7胜0负。

哈登本赛季场均36.2分，2.1个抢断。

效率 (排名):