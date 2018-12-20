休斯敦火箭与迈阿密热火比赛前瞻

迈阿密热火在周四晚上主场迎战休斯敦火箭。比赛将于晚上8点开始，TNT将对本场比赛进行直播。你可以收听790电台了解比赛最新消息。

1: 随着德拉季奇膝盖手术，迈阿密热火在接下来会有什么变化呢？

他们接下来就要按照之前德拉季奇缺阵时的打发，温斯洛大部分时间需要去兼任控球后卫之责，这也意味着温斯洛，理查德森，麦克格鲁德，泰勒都会有所涨球。阿德巴约和奥利尼克在外线的运球挡拆会给球队不少帮助。你会希望德拉季奇能够早日康复，但是热火当务之急是要延续他们在球员受伤时，下一名球员及时迎上的传统。唯一的好消息是，在德拉季奇的缺阵的这段时间里，热火有时间去找出解决办法，至少不会出现当一名重要球员受伤后球队某个环节断链的问题。

2: 休斯敦火箭本赛季有什么变化？

从纸面上来说，休斯敦火箭人员上没有太大的变化，他们依旧有着詹姆斯·哈登和克里斯·保罗的后场组合，卡佩拉依旧是他们的主要篮下防守球员，PJ塔克是场上的万金油球员，戈登还是那个能够从板凳突然爆发的得分点。他们在上赛季赢下了66场比赛，在缺少了阿里扎和莫巴·莫特后，他们全联盟前10的防守也掉下到第27.安东尼在休赛季期间来到了休斯敦，但是经过了10场比赛，他就离开了火箭。他们现在有着太多不稳定的因素，例如球队的轮转真人，以及赛季中期大量的球员人员变动。这一直持续到了最近，他们因为种种因素现在战绩不到50%胜率，但是他们现在凭借着联盟前5的进攻逐渐扳回胜率。

他们的核心没有发生太大改变，但是其余部分则有很多不同。

3: 在周四晚上火箭的进攻将会给热火带来哪些麻烦呢？

你可以从很多方面来对付火箭。你可以从传统的大个子挡拆开始入手，当詹姆斯·哈登和保罗在进行挡拆的时候，其他防守球员需要注意不要被拉开太大的空间。这也是为什么很多的球队在面对火箭的挡拆的时候直接会选择换防。值得一提的是在上赛季休斯敦面对金州勇士的时候，勇士的换防让火箭陷入被动，他们的进攻节奏减慢，更多的被迫单打。问题是火箭有着两名非常出色的单打球员，虽然保罗本赛季有些状态下滑，上赛季热火尝试防守他们的单打，但是保罗和哈登都在这些单打过程中投进了关键的后撤步3分球。没有完美的答案去如何对付火箭，不论你最终如何选择，面对他们时你一定要调整到最佳状态。

热火会不会在面对火箭时摆出区域联防将会是一件很有趣的事，火箭本赛季的3分球命中仅仅只有34.5%，但是他们在周三面对奇才的时候投进了26个3分球，没有任何球队比他们更加依赖3分球。用联防来对抗他们在联盟中并不很常见，但是在正确的时候使用也许可以打乱他们的进攻节奏，降低比赛的速度。

比赛记录：

热火取得了2连胜，现在13胜16负。火箭现在取得5连胜，16胜14负。

热火7名球员场均得分两位数。

哈登场均31.6分。

温斯洛（右脚踝扭伤），泰勒（偏头痛）都不确定是否会在本场比赛中出场。德拉季奇，维特斯，邓肯·罗宾逊都将缺席。

效率 (排名):