迈阿密热火在周日下午主场以93-75击败夏洛特黄蜂。德拉季奇得到了热火最高的19分。

1. 韦德和德拉季奇的第四节

当迈阿密热火在进入第四节时陷入进攻麻烦时，德拉季奇和韦德用自己的表现作出了回应。

他们俩13投8中得到了热火32分中的22分，其中包括了韦德这个对培根完成盖帽后的3分球。

韦德得到了17分，8个篮板，2个助攻，1个盖帽，以及全队最高的19的正负值。

德拉季奇11投7中，得到19分，4个助攻，2个篮板。

2. 阿德巴约攻防两端的表现

从比赛开始，阿德巴约就时刻准备好在内线得分了。

然而他本场最精彩的表现来自于这个漂亮的一条龙全场进攻：

防守端，阿德巴约在联防和单人对位中都能完成完美切换，热火另外一个大个子白边也是这样。

阿德巴约本场10投7中得到了16分，9个篮板，2个抢断，1个助攻和1个盖帽。

3. 小琼斯给球队带来活力

虽然小琼斯的数据看上去并不爆炸，但是他场上的影响力确是非常惊人。

除了投进3分球，以及一些内线得分，小琼斯贡献了全队最高的3个盖帽，其中就有这个他和白边给对手送上火锅大餐的精彩回合。

小琼斯出色的防守了肯巴·沃克，这名全明星后卫整场比赛16投仅4中。

小琼斯得到了6分，5个篮板，1个抢断，3个盖帽和11的正负值。

其他要点:

-在缺席了之前的11场比赛后，詹姆斯约翰逊本场作为替补球员在第四节出场，他出场后就有这样精彩的防守表现：

用一个封盖证明了他现在的身体状态！

除了得到了6分，3个篮板，3个助攻外，詹姆斯约翰逊还有14的正负值。

比赛记录：

-温斯洛右侧大腿挫伤缺席本场比赛，库克，梅腾都没有被激活。

下一场比赛：

-热火将会迎来连续4场客场比赛，他们将在周一晚上挑战雷霆。热火的下一个主场将会是在3月26日，主场迎战魔术。你可以从这里购买球票.