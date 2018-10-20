迈阿密热火与夏洛特黄蜂比赛前瞻

迈阿密热火的主场首场比赛将于周六晚上在美航球馆举行。比赛将从晚上8点开始，你可以从福克斯体育收看电视直播，也可以收听790电台了解比赛最新消息。 你可以从这里购买球票。

1: 迈阿密热火上一场比赛最后一秒取得胜利，你认为他们这种表现是可以持续的吗？

迈阿密热火在上一场比赛中，麦克格鲁德和德里克·琼斯都在比赛中创下了职业生涯最高的记录，同时在赛季开始前两场比赛中，热火一直和对手比分焦灼，直到最后一秒才决出胜负。但是理查德森在两场比赛中才是热火最有影响力的球员。

理查德森在周三创下了职业生涯最高的21次出手，同时他在周四再次追平这一记录。这名25岁的球员看上去比任何时候都更加有侵略性，他的急停3分球一次次打破了对手的防守。他的出手次数可能会随着赛季的进行或者其他球员的回归而逐渐下降，但是理查德森已经很大程度的提升自己的比赛能力。同时成长的过程中也伴随着不少的烦恼－理查德森在未来肯定会变得更加的高效，但是这也是大家希望看到的。

同时热火从球队上来说是一支从来不会放弃的球队，在上赛季完成了53次最后5分钟决定胜负的比赛后，面对奥兰多和华盛顿的客场赛季开场，迈阿密热火继续展现出他们永不服输的精神。

2: 夏洛特黄蜂的巨大变化是否有影响这一场两队的交手呢？

值得一提的就是詹姆斯·伯格现在接管了黄蜂的主教练，克劳福德已经去了奥兰多魔术。我们会看到他如何影响到夏洛特黄蜂的战术，现在黄蜂的球员和3年前黄蜂取得48胜的人员差不多。佐勒现在回到了首发中锋的位置－他一直能够给黄蜂贡献稳定的输出－同时他们板凳上有着不少有天赋的球员，托尼·帕克首次离开了马刺来到了黄蜂。这是一支攻守平衡的球队，不少球员都已经共同比赛多年，新的球员会给黄蜂带来新的气息。虽然他们在接下来几个赛季中缺席季后赛，但是他们绝对不是一支容易击败的球队。

黄蜂现在非常依赖于肯巴·沃克的挡拆突破（他在每次进攻中可以得到1.03分），伯格的战术也非常适合佐勒。他们的新秀米尔斯·布里奇已经在之前的季前赛中向我们展示了他惊人的身体素质。

我们会看到在面对这支老将和年轻球员混合的球队会在今晚有什么样的表现。

3: 我们说过了肯巴·沃克，但是除了他以外黄蜂还有什么球员需要注意的？

你可能听了不少关于米尔斯·布里奇的新闻，这名新秀已经作为黄蜂的轮转球员带来一些声音，但是最直接的威胁可能是二年级的新秀马利克·芒可。芒可新秀赛季因为伤病缺席了不少的比赛，同时他也没有机会展示出他自己的节奏，但是在周三晚上他的出手次数已经仅次于我沃克了，同时出场时间达到了34分钟。他将会是一个对本场比赛有影响的球员。

芒可的能力和年轻时候的贾梅尔·克劳福德非常相似，他在全场都有着急停跳投的能力，这也意味着他会利用到热火的任何防守漏洞来得分。

比赛记录：

迈阿密热火现在是1胜1负，黄蜂现在是1胜1负。

迈阿密热火现在面对黄蜂取得了6连胜。

效率 (排名):