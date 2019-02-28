勇士125-热火126

迈阿密热火在周三晚上126-125击败金州勇士。德拉季奇得到了热火最高的27分。

1. 韦德赢了

在过去十余年里，韦德为球迷们带来了许多值得回味一生的记忆。

今天是时候加入另外一个记忆了！

感谢这个疯狂的投篮，韦德第四节6投4中得到了全队最高的10分，他以一记之力帮助热火赢下本场比赛。

这名37岁的球员17投10中得到了25分，8投5中的3分球，7个篮板，3个助攻，2个盖帽和1个抢断。

2. 德拉季奇统治级的第二节

德拉季奇一人就接管了第二节。

是的，接管了这一节.

德拉季奇在这段时间7投5中得到了20分，当然还有这个高难度的抛投。

当德拉季奇在下半场没有得到这么多的得分，但是他在第四节依旧制造了伊戈达拉的进攻犯规。

除了11投7中得到了全队最高的27分，7投4中3分球，德拉季奇还得到了3个篮板，1个助攻和13的正负值。

3. 理查德森找到外线准心

虽然理查德森在本场比赛起步有些慢，但是他在下半场找到了感觉，并得到了16分。

理查德森在第三节打出精彩表现后，他在第四节投进了这个大心脏的3分球。

理查德森14投7中得到了21分，7投5中的3分球，5个篮板，5个助攻。

其他要点：

-阿德巴约在下半场面对杜兰特完成了这样的高难度扣篮。

除此之外，阿德巴约还出色的防守了杜兰特以及库里。

这名21岁的球员5投3中得到了11分，10个篮板，4个助攻和2个盖帽。

比赛记录：

-詹姆斯·约翰逊，梅腾，特里都没有被激活。

-白边臀部不适被激活但没有出场。

下一场比赛:

-热火将会在周四晚上客场挑战休斯顿火箭。之后热火将会回到主场，他们将在周六晚上7点30分主场迎战布鲁克林篮网。 你可以从这里购买球票.