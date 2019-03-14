活塞74-热火108

迈阿密热火在周三晚上108-74击败底特律活塞。温斯洛得到了热火最高的16分，另外还有6名球员得分上双。

1. 温斯洛为球队立起基调

温斯洛在比赛开始后迅速完成一记3分球后就再也没有停下来。

这名22岁的小前锋展现出他进攻能力。

没有什么他办不到的！

看看他这个极具侵略性的全场进攻吧：

当然，温斯洛在比赛中防守端也表现出色，其中包括了防守艾灵顿，雷吉·杰克逊和格里芬。

除了11投7中得到了16分外，温斯洛还得到了5个篮板，2个助攻和2个抢断。

2. 全面的理查德森

像温斯洛一样，理查德森在整场比赛中攻守两端都非常抢眼。

他强硬的防守也让热火有了这样的空接。

热火在第三节开头打出21:0的进攻波！

….第四节他还和小琼斯有着这样的配合:

这就是大家所说的快乐篮球吧。

理查德森10投5中得到了13分，8个篮板和全队最高的5个助攻，2个抢断，1个盖帽的全面数据。

3. 白边保持专注

白边继续在进攻篮板球上为球队作出贡献，上半场也利用了自己替补出场的时间打出效率。

第四节他依旧表现出色，面对德拉蒙德完成了这样的勾手得分。

总的来说，白边12投6中得到了13分，全队最高的11个篮板（6个进攻篮板），1个助攻和1个盖帽。

比赛记录：

-邓肯和梅腾都没有被激活。

下一场比赛：

-迈阿密热火将在周五主场迎战密尔沃基雄鹿。你可以从这里购买球票.