迈阿密热火与底特律活塞比赛前瞻

迈阿密热火将在周三晚上7点主场迎战底特律活塞。福克斯体育将对本场比赛进行直播，你可以收听790电台了解比赛最新消息。

1: 多伦多猛龙是如何在比赛中拿下球队历史最高的21个3分球的？

我们大概会说多伦多猛龙在比赛中利用了热火的区域联防，找到了这些3分球出手机会吧。但事实上，热火在整场比赛中仅仅只有9次使用区域联防，猛龙3分球绝大多数来自于全场进攻或者是小全场进攻，就是当快速抢下防守篮板后，利用防守差让球员得到空位出手的机会。这也是一个热火在赛季初期开始出现的一个问题，就是当他们在面对节奏非常快的球队的时候，他们会给对手在快攻中找到空位投篮的机会。这个问题在后来热火也有所调整，让周日这场比赛大比分输球的另外一个原因就是他们在比赛中没法投进球。全场27投8中的3分球，这些球也直接让猛龙得到机会打出快攻，而猛龙在这场比赛中3分球达到了可怕的52.5%，这也让热火必须要打出完美表现来对抗他们。热火在周二的训练中做了一些防守强化训练-斯帅说在训练中每个球员都是丹尼·格林-但是有时候你就是需要投进这些球来抵消对手的快攻得分。

2: 活塞是如何在上一场与热火的交手中取得领先的？

虽然还是3分球，但是他们的3分球和猛龙的高速3分球有所区别，活塞比赛中3分球33投14中，这其中很大一部分是半场进攻中的3分球。活塞在第二节打出了34-17，肯纳德一人得到了10分，然后接着盖勒威-上半场没有得到出场机会，下半场5投4中得到了17分，格里芬和德拉蒙德表现中规中矩，但是史密斯9投8中得到了22分，而热火在比赛中仅仅完成28投7中的3分球，这样的火力在面对凶猛的对手时是不够的。可能会觉得我们过于讨论3分球了，但是当你的对手在比赛中达到了超过40%的3分球命中率，这将很容易拉开两位数的分差。热火在1月1日后，投篮命中率不及30%时，战绩是0胜9负，而整个赛季是4胜11负。

热火在比赛第三节凭借奥利尼克和理查德森的发挥打出反扑，特别是奥利尼克在比赛中制造了德拉蒙德的多个犯规并完成了罚球，如果奥利尼克和其他热火大个子能够让活塞中锋陷入犯规麻烦，热火也会变得轻松一些。

3: 现在热火相对之前两队交手更加健康，这对他们有什么帮助呢？

活塞在上一次交手中能够得到大量的半场3分球的机会是因为热火缺少了温斯洛和詹姆斯约翰逊。约翰逊在最近的几场比赛中没有得到很多时间，但是在面对活塞的时候，他和温斯洛将是限制格里芬的重要工具。在缺少这两名球员的时候，热火往往需要额外球员的补防来限制格里芬，在有这两名出色的单人防守球员，热火的防守也会变得更加均衡。理查德森现在被列为可能缺席，热火可能会在本场比赛缺少一名首发球员。

比赛记录：

迈阿密热火在赛季前3次与活塞的交手中1胜2负。.

热火现在31胜25负，活塞现在34胜32负。

热火在过去十年内在全明星赛后胜率都超过50%。

格里芬场均25.1分，5.4个助攻。

理查德森（右侧大腿酸痛）不确定能否出场。

效率 (排名):