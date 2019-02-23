迈阿密热火与底特律活塞比赛前瞻

迈阿密热火将在周六晚上主场迎战底特律活塞。比赛将于晚上7点30分开始，福克斯体育将对本场比赛进行直播，你可以收听790电台了解比赛的进程。

1: 热火是如何在与费城的交手中遗憾落败的？

在比赛中末端的时候，费城76人比热火完成了更多的几次进攻。最后时刻完全是热火主教练斯波和76人教练布朗的较量，奥利尼克作为热火的中锋面对费城的小个子阵容，然后76人的小个子阵容打出一波进攻波后，他们的首发球员重新回到场上，迈阿密也重新摆出了首发阵容，虽然在比赛末端一度利用了他们内线的空缺取得领先，但是马扬丹诺维奇的突然爆发让热火在这场恩比德缺阵的比赛中进攻屡屡受挫，最终热火遗憾输给了76人。

这是一场非常激烈的比赛，韦德继续表现抢眼，奥利尼克倾其所能，维特斯能够高效率完成得分，温斯洛攻防两端表现出色，就像热火几周前在开拓者的比赛，只是那场最终热火赢下了比赛。现在热火在最后5分钟比分差在5分内的比赛中战绩是15胜17负，考虑到热火接下来艰难的赛程，这些比分接近的比赛很可能会决定热火能否闯入季后赛。

2: 活塞在过去的几周里表现如何？人员的变化对他们有什么影响呢？

首先球员的变化，底特律活塞通过交易布洛克到湖人看上去是削减了他们的球员深度，但是他们给射手卢克·肯纳德腾出了首发位置，从雄鹿得到梅克后他们的内线除了德拉蒙德和帕楚里亚又有了更多的选择。帕楚里亚在面对热火身体素质劲爆的阿德巴约时相对吃亏，因此梅克可能会得到更多的出场时间。

当然格里芬还是一如既往的表现出色，这名即将30岁的球员现在场均24.8分，7.6个篮板，5.4个助攻和47.2%的投篮命中率。虽然他在周五与老鹰的比赛中仅仅得到15分，但是这也是因为他在第三节被驱逐出场的结果。艾灵顿在被交易到太阳后现在已经与活塞签约，活塞现在就是急缺像艾灵顿这样可以大量3分球出手的球员，这样也给格里芬释放了防守压力，拉开场上空间。虽然艾灵顿在过去3场活塞的比赛仅仅场均8分，30%的投篮命中率，但是作为一名非常了解热火进攻防守体系的球员，热火需要时刻提防他的3分球。

现在的活塞变得更加全面，有着更多进攻的爆发力，但是真正让他们在过去8场赢下了6场比赛的是杰克逊和德拉蒙德。他们两人在上半赛季都没有表现的非常抢眼，在过去8场比赛中他们两人出场时每100回合都能够取得19的正负值，考虑到活塞接下来的赛程难度，他们很可能在常规赛末端完成高速冲刺。在过去8场比赛德拉蒙德，杰克逊和格里芬的3人组合在场时每百回合可以超过对手25.1分！这真是太让人吃惊了。

3: 本场比赛有多重要呢？

热火现在26胜31负排名东部第9，接下来每一场比赛对于热火来说都非常重要，特别是在面对活塞，夏洛特，篮网，奥兰多和奇才的比赛中，这些比赛可以直接关乎热火最终排位。如果热火输掉了本场比赛，他们最后最好的结果就是和活塞各赢2场，但是这也会让他们直接落后活塞两个胜场。热火在接下来8场和这些对手交手的比赛需要至少取得4胜4负的战绩-赢下这些比赛才能够有机会自己把握住他们的命运。

现在还是二月底，热火和活塞在接下来的一个半月时间里可能会多次在排名上来回切换，但是这个疯狂的季后赛冲刺已经即将开始。

比赛记录：

热火和活塞本赛季各赢1场。

热火现在26胜31负，活塞现在27胜30负。.

热火在过去的10年里还没有在全明星赛结束后有连败的记录。

格里芬场均26.1分，5.3个助攻。

德拉季奇现在不确定能否出场，詹姆斯·约翰逊，温斯洛，梅腾都确认不会出场。

效率 (排名):