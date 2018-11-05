迈阿密热火与底特律活塞比赛前瞻

迈阿密热火将在周一晚上在客场挑战底特律活塞。比赛将在晚上7点开始，福克斯体育将对本场比赛进行现场直播。你也可以收听790电台了解比赛最新消息。

1: 热火如何输掉与老鹰的比赛的？

首先老鹰在热火回家准备了两天防守后，在本场比赛中再次打出了120.6的进攻效率，但是这就是NBA。老鹰并不是一支进攻效率非常高的球队，但是他们的节奏非常快，同时3分球出手次数非常多。因此他们会利用对手场上的任何微小错误来让你付出代价。兰斯，奥玛拉，戴德蒙不会在每场比赛中都投进4个3分球，但是一旦他们都打开了3分球，那么老鹰可能就找到状态了。热火肯定注意到了这些射手在出手时有多少位置是打开的，但事实上老鹰每一名球员都有着能够外线投篮的能力，这绝对是非常难限制的。

但是好消息是本场比赛他们上半场虽然得到了74分，但是在下半场热火让对手只得到了49分，但是他们因为进攻能力不足最终无法追回比分。缺少了德拉季奇是一个方面-上半场挖的坑太大，最终也没能爬出这个坑。

温斯洛在第四节带领热火打出反攻高潮，他一个人本场比赛第四节贡献了10分，10次干扰对手投篮，2次封盖，就像主教练斯波说的，温斯洛倾尽了全力。

2: 温斯洛本赛季有着什么变化？

本赛季底特律活塞最大的变化就是凯西替代了范甘迪成为了活塞的信任主教练。凯西执教下，活塞现在打着联盟中等偏上的防守，但是如果你还记得的话，他们在上赛季通过交易得到了布雷克·格里芬，雷吉·杰克逊也变得更加健康，本赛季这支球队在进攻上还有些麻烦，30.5%的3分投篮命中率-但是哪怕是庄门也开始投3分球了-但是你一定会相信随着赛季的继续进行，活塞最终会有更加积极的回报。同时布洛克和肯纳德（肩膀受伤）的回归也给活塞进攻带来新的能力。

格里芬本赛季的低位单打次数更多，同时效率也比庄门更加高，热火需要非常小心这两名球员的内线进攻。同时格里芬的3分球也变得更加出色，本赛季这名29岁的球员场均5.8次3分球出手，45.7%的3分球命中率，这都是职业生涯最高。

3: 热火应该从什么方面将防守重新找回来？

底特律活塞可能不是进攻最好的球队，但是你不能通过一些数据来看比赛。让雷吉和史密斯远离油漆区的一个首要任务，但是格里芬现在场均30.9%的使用率也成为活塞的进攻核心。格里芬随着年龄的增长，3分球的增强，也让他冲击篮筐变得更加容易。詹姆斯约翰逊在面对格里芬时都表现的非常强硬，温斯洛现在也明显承担起来更多的责任，阿德巴约有着出色脚步，能够帮助他在外线防守格里芬，还是用力量内线对抗都不会吃亏。庄门赛季开头的不稳定也可能是本场比赛的黑马，但是同时本场比赛也可能是阿德巴约得到更多的时间来对抗底特律的核心。

雷吉·杰克逊和史密斯是高能量的两名后卫，他们在赛季开头打出了4比0开局后开始逐渐冷却。但是杰克逊和伊什都是突破运球后得分的好手，因此麦克格鲁德，泰勒约翰逊，理查德森需要在比赛中确认时刻出现在这些球员的面前。

比赛记录

迈阿密热火与底特律活塞上赛季各赢2场，但是两支球队都没赢下客场比赛。

理查德森场均20.8分排名热火第一。

格里芬场均28.6分，4.5个助攻。

效率 (排名):