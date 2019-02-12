热火87-掘金103

迈阿密热火在周一晚上以87-103不敌丹佛掘金。贾斯蒂斯·温斯洛得到了热火最高的15分。

1. 詹姆斯约翰逊时刻做好准备

当热火在比赛中继续出色的板凳球员来帮助热火贡献得分的时候，詹姆斯·约翰逊连续得到了7分，其中包括了这个漂亮的旋转步。

詹姆斯约翰逊在晚些时候还完成了这样的封盖。

说的防守，约翰逊充分利用了自己的身体素质让约基奇在比赛中得分一直陷入麻烦。

这名31岁的球员9投5中得到了14分，6个篮板，全队最高的3个盖帽，2个助攻和1个抢断。

2. 尖刀温斯洛

温斯洛除了一如既往在开场后找到状态外，他在下半场还能够利用运球找到得分的机会。

但是本场他最佳的表现来自于他的防守。

温斯洛在比赛中让穆雷仅仅12投3中。

除了得到了全队最高的15分外，温斯洛还得到了4个篮板和2个抢断。

3. 理查德森的助攻

在理查德森拿下了职业生涯最佳表现后，这名25岁的球员在本场比赛面对对手的高压防守，用别的方式给球队送出得分。

理查德森本场比赛为球队送出了最高的8个助攻:

除了8个助攻外，理查德森9投4中得到了12分和1个抢断。

其他要点：

-安德森在本场比赛首次出场，在2分钟的出场时间里他贡献了1个助攻。

比赛记录：

-小琼斯，德拉季奇，梅腾都没有被激活。

下一场比赛：

-热火将会于周三晚上客场挑战独行侠。热火的下一个主场的比赛将于2月23日迎战活塞。你可以从这里购买球票.