迈阿密热火与丹佛掘金比赛前瞻

迈阿密热火将在周一晚上客场挑战丹佛掘金。比赛将于晚上9点开始，福克斯体育将对本场比赛进行直播，你可以收听790电台了解比赛最新消息。

1: 迈阿密热火是如何险些赢下这场在奥克兰的比赛的？

面对强大的对手，热火本场比赛打出了本赛季最佳的进攻，他们的外线3分球43投18中，而这18个3分球来自于热火的3名球员：理查德森（11投8中的3分球，37分），维特斯（6个3分球），温斯洛（4个3分球）。这些并不都是空位3分球，有很多都是高难度的出手。在开场摧毁了勇士的防守后，勇士也在比赛中调整出了最强的状态，热火也不得不一次次在高难度出手下完成得分。不论是运球后的远距离3分球，中距离干拔跳投还是油漆区内的得分，热火保持着他们稳定的得分，紧紧的咬住卫冕冠军的得分。热火在防守端也有着很多精彩的表现，特别是韦德对杜兰特的那个盖帽，以及理查德森关键时刻的抢断，但是最终即使热火打出了可能最佳的进攻，但是他们最终没能够在最后时刻得到他们想要的反弹。不论最终结果如何，这支球队在面对如此强劲对手时表现出的战斗力是让每一个观众都印象深刻的。

2: 我们从两队上一次交手中了解到什么呢？

以4分劣势输给掘金就像是上一场面对勇士的比赛。掘金在背靠背第二场面对热火，热火本场客场挑战掘金也正好排在了第二天-热火在比赛中无法投进他们的3分球，这是一场防守上的较量，但是约基奇的大师级三双表现终究是让掘金在比赛最后技高一筹拿下了比赛。除了这个细节外其他可能并没有太多的影响：掘金虽然是联盟前10的防守球队，他们会允许对手得到篮下出手和外线3分球的机会。在上一场他们无法限制住热火给内线大个子喂球的比赛中，他们的防守也下滑到了联盟第15.当然这和他们球队伤病有些关系，但是他们在面对有着大个子内线的球队时会暴露出一些弱点。

米尔萨普因为脚踝酸痛在这场比赛被列为不确定名单，如果他没有在本场比赛出场，28岁的普朗利将会得到更多的出场时间，他在过去3场缺少了米尔萨普的比赛中场均16.3分，8.3个篮板，4个助攻，1.3个抢断，1个盖帽和70%的投篮命中率。

3: 本场是热火的背靠背第二场，他们该如何去赢下这场比赛呢？

没有人喜欢背靠背挑战丹佛掘金，但是这已经是几十年来的一个众所周知的答案。但是热火需要做的除了我们之前提到的给内线的大个子喂好球，他们需要减慢比赛的节奏，这对于减弱掘金本赛季快攻可能不会有太多的影响，掘金的快攻是联盟中最致命的，除非热火能够完全控制住比赛，将掘金的进攻限制在半场。这将是一场可以赢的比赛，热火需要继续坚持他们的赢球公式，减少失误，投进3分球，希望他们可以将周日晚上的状态带入这场背靠背第二场。

比赛记录：

热火现在25胜29负，掘金现在37胜18负。

理查德森二月份以来场均21.6分，54.9%的投篮命中率。

约基奇场均20.4分，10.5个篮板，7.7个助攻，1.4个抢断。

效率 (排名):