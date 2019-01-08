迈阿密热火与丹佛掘金比赛前瞻

迈阿密热火将在周二晚上主场迎战丹佛掘金。比赛将于晚上7点30分开始，福克斯体育将对本场比赛进行直播。你可以收听790电台了解比赛最新消息。

1: 在亚特兰大的这场比赛中，热火哪些方面出现了问题？

没有人可以将球投进篮筐，同时他们的防守离完美有很长的距离，特别是老鹰在比赛第三节得到了41分，除了一些快攻得分外，老鹰在这段时间里也投进了不少高难度的两分球。热火在比赛中一直努力寻找着机会将比分追回，但是苦于他们在半场进攻的乏力最终并没有成功。

热火这场比赛中进攻一直不能打出连贯性，同时他们也没有找到正确的节奏。我们可以说是亚特兰大的快节奏将热火自身节奏彻底打乱了，但是这场比赛是老鹰本赛季节奏第二慢的比赛。是亚特兰大老鹰的防守太出色了？（这并不是我们没见过的）。是热火在比赛中没有找到最好的机会出手机会吗？虽然热火本次比赛3分球34投仅5中，但是他们的实际投篮质量比往常都要高。唯一的问题就是一直无法将球放入篮筐。对于这场比赛我们只需要认识到最终结果，但是不需要太多的较真，确保这场落败不会太多的影响到球员的士气。

2: 本赛季掘金有什么不一样吗？

最大的不同就是他们的防守。掘金的进攻能力我们一直都知道，但是上赛季他们的防守仅仅排名联盟第23，本赛季他们已经是前10了。这就是区别。

现在掘金的防守可能有些回缩，他们让对手在内线可以得到联盟第5多的出手，最多的底角3分出手，但是他们的3分球防守质量是全联盟第4高的。他们的球队轮回阵容是联盟中最不稳定的，这也导致现在的轮转可能并不是他们最强的防守阵容。从进攻，球员深度，投篮命中，以及全联盟最高的助攻率都是可以看出掘金是个硬茬。

我们可能现在还不完全清楚掘金有多强，但是我们知道他们是一支不错的队伍。纵观掘金的球队历史，他们现在竟然是联盟进攻节奏最慢的球队之一，这也让大家有些惊讶。

一个需要我们注意的就是他们的二年级球员莫里斯，在巴顿受伤后，他的出场时间也出现了提升。在周一晚上与火箭的比赛中，莫里斯得到了21分，5个助攻。总而言之，掘金有着联盟中顶级的板凳深度。他们全队仅仅只有一名球员的赛季正负值是负数！

3: 热火该如何阻挡掘金的进攻呢？

掘金现在已经开始有更多的球员可以替补米尔萨普和哈里斯，虽然巴顿从十月份后就一直没有出场。虽然本场比赛是掘金的背靠背比赛，一些球员可能会轮休，但是约基奇会在比赛中出场。他将会是一个大麻烦，约基奇是联盟中最诡异打发的球员之一，听上去可能像是一种抱怨，但是他的全面是联盟都知道的。他能够适应任何场上情况，向联盟大多数的球队一样，热火依旧没找到一个稳定可以防守他的策略。

掘金的最强点就是他们可以充分利用传球，找到他们的射手和内线切入的球员，如果你可以摸索清他们的传球轨迹，这将会是一个改变战局的方面，这也迫使掘金陷入更多的单打和两人配合。掘金对着并不陌生，但是这样可以更好的回归到热火熟悉的节奏上。

比赛记录：

热火在过去7场与掘金的比赛中赢下了5场。

热火现在19胜19负，掘金26胜12负。

奥利尼克在过去5场比赛中得到17.8的正负值。

约基奇场均18.9分，10.1个篮板，7.4个助攻，1.5个抢断。

效率 (排名):