热火112-独行侠101

热火在周三晚上客场112-101击败独行侠。韦德得到了全队最高的22分。

1. 韦德抢眼的表现

虽然韦德因为生病缺席了今天的投篮热身，但是他依旧回到比赛并将本场比赛收入他传奇生涯的一部分。

在第二节开头，这名37岁的老将就和诺维斯基开始各自飙分，并在上半场结束前完成这样的背身后仰压哨。

精彩！

随着比赛的推进，韦德在下半场继续他的得分。

除了14投9中得到了全队最高的22分，韦德还得到了2个篮板和1个助攻。

2. 詹姆斯约翰逊的第四节

当独行侠在第四节打出进攻高潮时，詹姆斯约翰逊用自己的努力抹灭了独行侠反超比分的希望。

这太精彩了，同时别忘了他本晚对东契奇的高压防守。

约翰逊本场比赛7投5中得到了12分，4个篮板，3个助攻和1个抢断。

3. 维特斯的全面表现

从比赛一开始，维特斯就充分施展了他的进攻工具，不论是极具侵略性的突破还是他在外线的接球3分球。虽然他在第三节已经5投3中得到了7分2个助攻，但是这个第四节的高难度上篮才是他本场最佳表现。

你知道的，“And-Ooooone!”

维特斯本场13投7中得到了20分，4个篮板，3个助攻和1个抢断。

其他要点：

-温斯洛在比赛中得到了两双，11分和全场最高的11个篮板，6个助攻，2个抢断和全队最高的17正负值。

比赛记录：

-小琼斯，德拉季奇，梅腾都没有在本场比赛中激活。

下一场比赛：

-随着全明星周末就在眼前，热火的下一场比赛将会在周四晚上7点客场挑战费城76人。他们的下一个主场比赛将会是在2月23日7:30分面对活塞。你可以从这里购买球票.