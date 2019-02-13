迈阿密热火与达拉斯独行侠比赛前瞻

迈阿密热火将在周三晚上客场挑战达拉斯独行侠。比赛将于晚上8点30分开始，福克斯体育将对本场比赛进行直播，你可以收听790电台了解比赛最新消息。

1: 热火输给掘金的比赛中有什么值得探讨的？

并没有，热火在客场背靠背的赛程中先是面对勇士，接着他们第二天面对掘金，这绝对是最困难的赛程，24小时内穿越几个时区不同的海拔下挑战两支强大的对手。当热火在上半场可以将球打进篮筐的时候，他们下半场3分球16投仅4中，掘金则是达到了40%的3分球命中率。这并不是说热火在比赛中无法从输球中找回状态，但是周一晚上面对掘金时的输球绝对是一场可以释怀的比赛。

2: 本赛季独行侠有什么变化呢？

达拉斯有两个大的动作，首先他们将丹尼斯·史密斯，小乔丹和韦斯利·马修斯交易到了尼克斯，并得到了波辛尔吉斯和小哈达威，然后他们将巴恩斯交换到了国王得到了贾斯丁·杰克逊。这两笔交易都是在为独行侠的未来做准备，得到了波辛尔吉斯也让这名全明星球员可以在未来与卢克·东契奇成为他们的主力核心，巴恩斯的交易让他们在休赛季期间有更多的可以操控的空间，而小哈达威也让他们在未来的几年内不用担心锋线的问题。

问题是本赛季波辛尔吉斯预计不会出场，他将继续进行十字韧带断裂的恢复，因此在损失了小乔丹后他们现在肯定没有太多可以大个子可以用，因此本场马克西—科尔伯将可能作为重要轮转球员，这对于白边和阿德巴约来说应该是一个很好的对位选择，但是他们依旧有着非常多的天赋来给热火制造麻烦。小哈达威虽然被交易到尼克斯后有些状态下滑，但是26岁的他依旧是那种能够一点就燃的球员，2月10日也就是哈达威第三场为独行侠打球，他就18投9中得到了24分，并最终帮助独行侠以102-101击败开拓者。

3: 东契奇新秀赛季表现如何？

就跟你的预想一样好，如果单单是球迷投票东契奇已经可以入选全明星了！在东契奇如此年轻就可以得到欧洲杯最有价值球员，但是当看到他已经在ESPN联盟球员进攻排名第18时，依旧是让人感到震惊的。首先东契奇的传球感觉非常出色，他能够敏锐的找到场上空位的球员，尽管他有着6尺7的身高，但是他有着后卫的控球能力，同时他是一名非常出色的射手，不论是定点投篮，甚至是运球后的出手。他有着全部的抛射技能包，这也让他在面对联盟顶级防守内线时依旧能够游刃有余，但是真正惊艳的是他的后撤步跳投，这已经上升到除了哈登以外最为疯狂的后撤步跳投。你可以在内线用强劲的防守球员来限制他在没有挡拆下突入油漆区得分，但是他有能力去用后撤步创造出足够的空间去完成得分，对于这个你能做的就只有这么多。

他可能现在还只是个新秀，但是东契奇已经是一个球员可以用自己能力左右球场上变化的球员了，他已经在场上产生影响。过去5场比赛他能够场均贡献24.6分，8.6个篮板，6.6个助攻。

比赛记录：

热火在过去14场与独行侠的比赛中赢下了12场。

热火现在25胜30负，独行侠现在26胜30负。

理查德森职业生涯面对独行侠时能有66.7%的投篮命中率，这也是在面对全部球队中的最高。

东契奇场均20.8分。

效率 (排名):