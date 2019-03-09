克利夫兰骑士110-迈阿密热火126

迈阿密热火在周五晚上以126-110击败克利夫兰骑士。理查德森得到了热火最高的20分，另外还有7名球员得分上双。

1. 温斯洛拿下准三双

温斯洛在面对克利夫兰骑士的时候表现太完美了，不论是冲击篮网，为队友挡拆还是拼抢篮板。

在面对对手脆弱的内线，他能够让对手付出代价。

可能本场比赛最佳的表现来自于这个面对塞克斯顿的得分。

本场比赛他12投6中得到了16分，9个篮板，9个助攻，1个抢断和全队最高的18的正负值。

2. 阿德巴约持续对比赛产生影响

从比赛开始，阿德巴约就准备好在内线大开杀戒了。F

在第三节他除了为理查德森完成多次绝妙挡拆外，他还和队友温斯洛玩起了空接配合，之后温斯洛又投桃报李送回空接。

防守端，阿德巴约也展示出他极快的脚步。

这名21岁的球员本场8投7中得到了17分，7个篮板，2个助攻和1个盖帽。

3. 麦克格鲁德找到手感

当骑士在第四节缩小两队差距，麦克格鲁德第四节砍下11分。

麦克格鲁德面对勒夫的恶意犯规成功打成四分：

这名前堪萨斯球员本场比赛6投3中得到了13分，5个篮板，2个助攻。

其他要点：

-在第二节得到了10分后，理查德森继续保持外线火力，他在本场投进4个3分球，得到了全队最高的20分，另外还有5个助攻和1个抢断。

-德拉季奇在第二节利用自身速度优势打进几个精彩表演，但是没有哪个可以和第三节的这个进球相比：

德拉季奇得到了11分，1个篮板和1个助攻。

-小琼斯的防守:

小琼斯本场6投3中得到了8分，6个篮板，2个助攻和2个盖帽。

比赛记录：

-罗宾逊和梅腾都没有被激活。

下一场比赛:

-热火将在周日下午3点30分主场迎战猛龙。你可以从这里购买球票.