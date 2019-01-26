热火100-骑士94

迈阿密热火在周五晚上100-94击败克利夫兰骑士。温斯洛得到了热火最高的27分。

1. 全场出色发挥的温斯洛

温斯洛在本场比赛可以说是展现了他全部的实力。

不论是突破到篮下，全场快攻，又或者是定点外线3分球，他都能很好的掌控。

特别是在第三节，温斯洛8投5中得到了13分，同时你一定不会忘记他在第一节的这个表现。

是的，这名22岁的球员同时在防守端很好的限制了塞克斯顿的发挥。

除了18投11中得到了27分外，他的3分球6投4中，温斯洛同时贡献了7个篮板，2个助攻和1个盖帽。

2. 白边疯狂攻击篮筐

从比赛开始，白边就用他的挡拆为队友制造出机会，同时不错的切入也让他有了进攻机会。

看看他在第三节的这个和詹姆斯约翰逊的空接扣篮吧。

白边本场比赛10投6中得到了14分，13个篮板，1个助攻，1个抢断，1个盖帽和全队最高的19的正负值。

3. 小琼斯一如既往给球队带来能量

简单的说，小琼斯从出现在场上的那一刻起就准备他的表演了。

这名21岁的球员在第一节末端连续得到了7分，其中还有这个精彩的扣篮。

飞行模式本场比赛12投6中得到了14分，10个篮板和1个盖帽。

其他要点：

-韦德第四节给大家奉献了一个精彩的扣篮。

这名老将贡献了13分，6个篮板和3助攻。

比赛记录:

-德拉季奇，梅腾，邓肯·罗宾逊没有被激活。

-维特斯（因为身体不适）虽然被激活但没有在比赛中出场。

下一场比赛:

-热火将在接下来的比赛中客场于周日晚上7点30分挑战纽约尼克斯。他们将在周三晚上回到主场迎战公牛。你可以从这里购买球票.