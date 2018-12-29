克利夫兰骑士94-迈阿密热火118比赛回顾

迈阿密热火在周五晚上主场118-94击败克利夫兰骑士。贾斯蒂斯·温斯洛得到了热火最高的24分。

1. 温斯洛再次做到了

温斯洛没有丢掉在面对猛龙时找到的感觉，在周五晚上的比赛中他无所畏惧的继续冲击篮下。

在第二节他完成了本场比赛最精彩的一个进攻表演。

在经过了旋转步上篮得分后，温斯洛从克拉克森手上完成抢断接着和阿德巴约完成以一个惊人的空接扣篮！

这就是组织形态贾斯蒂斯。

温斯洛随着比赛的进行，继续不断的冲击篮筐同时他还很好的组织了球队的进攻。当然他在比赛中还投进了一些中距离干拔跳投。

换句话说，没有什么可以给他带来麻烦。

这名22岁的球员本场比赛得到了全队最高的11个篮板，7助攻，以及21投11中得到了全队最高的24分。

2. 大个子们找到对手内线漏洞

克利夫兰骑士缺少内线体型，白边和阿德巴约都能够充分的利用他们的体型优势肆掠内线。

阿德巴约在本场比赛中8投8中，其中不仅仅是碎裂篮筐的扣篮，还有这样的中投。

当然，他在本场比赛中还有效的为队友建立起挡拆。

在防守端，阿德巴约出色的防守了拉里·南斯。

白边同样出色的帮助热火保护油漆区。

阿德巴约得到了18分9个篮板和5个助攻，白边得到了12分，4个篮板，2个盖帽和1个助攻。

3. 麦克格鲁德的外线火力

从比赛开始，麦克格鲁德就利用了防守的漏洞，他在本场比赛中投进了全队最高的4个3分球，其中包括了这个第四节的3分球。

麦克格鲁德10投5中得到了16分，3分球8投4中，4个篮板和全队最高的28的正负值。

其他要点:

-理查德森和奥利尼克确保了骑士不会重新追回比分，这两名球员一个得到了17分。理查德森得到了全队最高的16分，5个助攻，2个抢断。奥利尼克得到了9分，3个助攻和2个篮板。

比赛记录:

-詹姆斯约翰逊因为身体不适没有在下半场出场。

-哈斯勒姆因病缺席本场比赛。

-德拉季奇，维特斯，邓肯·罗宾逊，梅腾都没有被激活。

下一场比赛：

-迈阿密热火将会在周日晚上结束他们的连续主场。他们将在晚上6点迎战明尼苏达森林狼。您可以从这里购买球票.