迈阿密热火与克利夫兰骑士比赛前瞻

迈阿密热火将在周五晚上主场迎战克利夫兰骑士。比赛将于晚上8点开始，福克斯体育将对本场比赛进行直播，你可以收听790电台了解比赛最新消息。

1: 你是如何看待热火战胜黄蜂的比赛的？

在热火近期打出非常出色的进攻后，能够看到热火赢下这场虽然命中率不高的，但是充满了肌肉摩擦碰撞的比赛。两支球队在比赛中排出联防，因此两边一共出现了39次失误，白边在少于21分钟内得到了18分15个篮板，这也是自1983年以来首位可以达到这个数据的球员，他的9个进攻篮板不仅仅是改变了进攻的局势，同时他还能很好的保护篮筐。热火在面对黄蜂顶尖的进攻球员继续使用大规模区域联防，这也有效的让两名球员完成对沃克的包夹，这就像是热火在面对哈登以及特雷杨时做的，白边依旧是这个战术的关键，他死死的守住热火的油漆区，让对手哪怕得到了空间突入篮下也不知道如何去利用优势。如果热火能够继续保持这样的水平，在季后赛时这将会是一个非常重要的武器。

2: 克利夫兰骑士在勒夫回到阵容后有什么改变？

除了勒夫是骑士最好的球员以外，勒夫的回归也让他们增加了更多的进攻渠道。当场上出现这样一个可以在场上任意地方完成得分的大个子的时候，很多的东西都发生了改变，他在场上每100个回合进攻内骑士可以得到113.5分，这是全队最高，但是同时他也让骑士的篮板球能力得到了加强，在周日晚上与魔术的比赛中，他得到了14个篮板，在之后面对篮网的比赛中他又拿到了16个篮板。骑士在交易截止日前送出了一些有天赋的侧翼球员，当然勒夫并不会在防守上下太大的功夫，这也是热火需要在比赛中好好利用的地方。这是一场在季后赛冲刺阶段必须要好好把握住的比赛，特别是在接下来将会经历一断异常艰难的赛程。

我们会看到比赛会如何进行。

比赛记录：

迈阿密热火已经赢下了前三场与骑士的比赛。

迈阿密热火已经赢下了过去5场比赛中的4场，现在战绩30胜34负，骑士现在16胜49负。

理查德森距离职业生涯第3000分还差1分。

勒夫场均18.8分，11.4个篮板。

德拉季奇不确定能否出场。

效率 (排名):