迈阿密热火与克利夫兰骑士比赛前瞻

迈阿密热火将在周五晚上客场挑战克利夫兰骑士。比赛将于晚上7点30分开始，福克斯体育将对本场比赛进行直播。你可以收听790电台了解比赛最新消息。

1: 热火是如何主场输给快船的？

斯帅在赛后给出了我们答案，他提到了热火这场比赛和之前那场客场击败快船的比赛完全相反。当热火在第四节出现了进攻麻烦，单节仅仅得到了8分下，快船打出了精彩的进攻。在周三晚上没有太多戏剧性的发生，在热火第三节得到了18分后，他们在第四节没法找到空位出手机会，无法让对手进攻出现中断。奇怪的是快船在这场客场背靠背的比赛中，下半场反而找到了更多的扣篮的机会，他们在上半场的主要进攻方式是投篮。热火在第四节在防守对手快攻进攻时，换防和1对1防守都做的不够到位。这个下半场的比赛是值得重新观看录像带来了解他们应该以什么样的方式去赢下比赛。

2: 热火本赛季面对骑士的比赛中有什么特别让人印象深刻的吗？

本赛季热火在两次与骑士的交手中分别以25分和24分的大比分击败对手。尽管两场比赛骑士的3分球命中率都不错，但是比赛没有太多复杂的地方，12月28日的比赛中热火在油漆区内得到了60分，而在1月2日的比赛中热火的3分球31投16中。本场比赛如果热火能够打出他们招牌的篮球，应该不会遇到太大的困难。这也并不是说热火肯定能够赢下这场比赛，本场比赛的看点将会是热火如何表现，同时骑士在对位热火时会做出什么样的调整。

3: 在接下来的3场比赛中热火将会面对3支暂时不在季后赛排位的球队，拿下这几场比赛有什么重要意义吗？

这是一个好的机会让热火重新得到机会来追回他们的排位。随着篮网的突然崛起以及拉维尔也将会在未来复出，黄蜂找到了他们以往正常的打球节奏，热火现在排名东部第8位，他们距离第9的活塞有1.5个胜场的领先，活塞也仅仅距离第10的奇才0.5个胜场领先优势，值得一提的是奇才在缺少了比尔的情况下依旧表现不错。考虑到接下来的赛程安排，热火很快将会进入本赛季最为困难的赛程。

因此这3场比赛将会对热火来说异常关键。赢下这3场比赛可以让热火在这些困难赛程中有输掉1到2场的回转余地。如果热火无法成功拿下这些与乐透区球队之间的比赛，这也会让热火在冲刺季后赛时增加很大的阻力。纵观热火过去几年，我们都知道在常规赛末期作为一个被其他球队追赶的球队总会比追赶别人要舒服的多吧。

比赛记录

热火面对骑士取得了3连胜，其中包括1月2日117-92击败对手。

热火本赛季22胜24负，骑士9胜40负。

白边本赛季有22次得到两位数篮板时收获多个盖帽的表现，这排名联盟第三。

乔丹·克拉克森场均16.7分。

效率 (排名):