迈阿密热火117-芝加哥公牛103

迈阿密热火在周六晚上117-103击败芝加哥公牛队。理查德森得到了热火最高的26分。

1. 理查德森强势回归

在缺席了周五晚与活塞的比赛后，理查德森在面对公牛时强势回归。

第一节他就迅速展示出他的进攻武器迅速得到了9分，同时在第四节连续命中3分球。

在防守端，理查德森在对位克里斯-邓时也出色的完成任务。

除了15投10中得到了全队最高的26分外，理查德森3分球8投4中，另外还有3个篮板和2个助攻。

2. 韦德贡献两双

简单的说，韦德在芝加哥的最后一次表演发挥出色。

从比赛一开始，这名老将就像脚踏弹簧一样迅速起飞，上半场他就得到了9分。

然后他在第三节完成了这样一个后撤步底角后仰，帮助热火反超比分。

他的反应也说明了一切.

韦德本场比赛11投5中得到了14分，10个篮板和全队最高的7个助攻，以及16的正负值。

3. 维特斯得到了赛季最高

虽然维特斯在第四节帮助热火拉开比分，但是他本场最佳的表现来自于第二节。

维特斯10投6中单节得到了13分，其中包括了最后15分中11分。

这个运动战中的得分可能是最精彩的吧！

维特斯本场比赛13投9中得到了21分，6个篮板和2个助攻。

其他要点：

-泰勒在第四节6投5中得到了13分，其中3分球4投3中，这名26岁的球员得到了14分，2个助攻和全队最高的2个抢断。

-阿德巴约继续展现出惊人防守，其中包括了这个对帕克的抢断。

阿德巴约本场3投2中得到了5分，2个助攻，2个盖帽和1个篮板，以及之前提到的那个抢断。

比赛记录:

-德拉季奇，梅腾，邓肯·罗宾逊都没有被激活。

下一场比赛：

-热火将前往波士顿，他们将在马丁路德金日晚上6点客场挑战凯尔特人。下一个主场比赛将于周三晚上7点30分主场迎战快船。你可以从这里购买球票.