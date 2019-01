迈阿密热火与芝加哥公牛比赛前瞻

迈阿密热火将在周六晚上客场挑战芝加哥公牛。比赛将于晚上8点开始,福克斯体育将对本场比赛进行直播,你可以收听790电台了解比赛最新消息。

1: 热火是如何遗憾输掉了这场与活塞的比赛的?

这是一场非常奇怪的比赛,热火整场比赛罚球19投仅5中,同时他们出现了19次失误。德拉蒙德在半场后因为脸部受伤离开比赛,活塞接着第三节仅仅得到12分,似乎热火眼看就要在客场拿下这场胜利了。活塞在第四节找到了他们投篮的感觉得到了33分,这也是他从2013-14赛季后最高的使用率。

每一支球队都有这样诡异的比赛,特别是在一月份中旬的客场之旅中,球队虽然在比赛中没有打出好的状态,但是总是可以逐渐走出困境。从某种方面上说,除了在面对雄鹿的比赛中被对手彻底压倒外,一切对于热火来说都是非常平常的。

2: 从两队上一次交手了解到什么呢?

尽管热火在比赛中尽管快攻中3分球18投仅5中,他们一度半场领先对手21分,最多将比分拉开到26分,但是芝加哥在拉文和帕克的帮助下将比分追回4分。德拉季奇没有出场,同时贾斯丁·霍利德被交易至灰熊,在他们全队仅仅28投7中比赛中,霍利德的3分球10投5中。那时公牛缺少了克里斯·邓,马克肯纳,因此他们的效率也大幅下降,这场在周六晚上的比赛也将是两支球队不一样阵容轮换的再次交手。

马克肯纳在过去的3场比赛中场均20分,46.9%的投篮命中率,因此热火的詹姆斯约翰逊或者是德里克琼斯如何盯防马克肯纳也将会是本场的一个看点。

3: 小文得·卡特的缺席会对公牛有什么影响?

当卡特有在新秀赛季打出高水平的比赛时,最近的拇指受伤让他不得不缺席8-12周,我们认为这对于公牛来说不会是像缺少了全明星球员一样的影响,但是这将会影响到公牛的轮转。卡特作为公牛的首发球员,他缺席后洛佩斯没有出现在首发位置,他们现在使用小个子波利斯以及马克肯纳的前场组合。洛佩斯还是会出场比赛爱 ,预计他将会在周六这场与白边对位的比赛中首发出场。帕克也逐渐的掉出了轮转阵容,在缺少了卡特后,臃肿的公牛前场阵容也有了更多的时间去梳理。

在上一场公牛与掘金的比赛中,洛佩斯作为替补10投8中得到了17分,6个篮板。洛佩斯是公牛防守体系中重要的一部分,但是在考虑他的时候也需要提防他的进攻。We’ll see how it all plays out.

比赛记录:

热火在过去6场与公牛的比赛中赢下了5场,11月23日的比赛中热火103-96击败对手。

热火现在21胜22负,公牛在过去11场输掉了10场,现在10胜35负。

韦德在过去4场,场均14.5分,4.5个助攻,59.1%的投篮命中率。

拉文场均22.8分。

效率 (排名):