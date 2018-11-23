迈阿密热火与芝加哥公牛比赛前瞻

迈阿密热火将在周五晚上做客芝加哥公牛。比赛将于晚上8点开始，福克斯体育将对本场比赛进行现场直播。你可以收听790电台了解的比赛最新消息。

1: 你从热火主场输给布鲁克林篮网取得主场5连败得出什么呢？

艾伦的回归明显给布鲁克林篮网带来了很大的不一样，迈阿密热火在几周前的上篮因为他的出场而出现困难。同时他们在下半场得到了65分内线得分。热火在防守效率排名联盟第10，同时在一些关键的数据上依旧排名联盟前十。例如他们限制对手投篮命中率，防守投篮质量，篮筐保护数量，对手快攻得分数量。本赛季热火的犯规数量有些多，但是大部分的数据都是比较健康的，只是他们在比赛关键的时候没有能够把握住比赛。

热火的进攻端还需要努力。他们特别在缺少了德拉季奇后（他将缺席热火接下来的几场客场比赛），他们的3分球一直能咬住比分，热火现在3分球命中率排名联盟前十，但是他们的内线进攻一直不佳仅仅排名联盟28.

2: 芝加哥公牛本赛季表现如何呢?

本赛季芝加哥公牛休赛季期间没有经历过什么大的动作，但是他们也有一些大的变换。首发他们从雄鹿换来了帕克，现在帕克场均16.8分，8个篮板，3.8个助攻和46.4%的投篮命中率，他在之前面对太阳时拿下了职业生涯最高的13个篮板。他们还选中了新秀文得·卡特，这名新秀似乎各方面都表现不错。在他们的季前赛开始前，他们的球员名单都是很健康的。

随着季前赛的开始，公牛的马尔卡宁因为手肘受伤缺席了几周（虽然他参加了训练）。然后他们的克里斯·邓膝盖受伤，波比·波蒂斯也同样出现膝盖受伤。瓦伦丁也因为脚踝受伤而进行手术，芝加哥公牛本赛季饱受伤病困扰。

但是最大的变换就是，扎克·拉文本赛季健康了，他从一年前的韧带手术中回归。尽管他的3分还有些不稳定，但是他32.1%的控球率上也开始找到了相对的效率。公牛现在的每一百个回合正负值位列联盟最低之一（负9.4），但是他们像热火一样打了不少比分接近的比赛，在11场最后比分接近的比赛中他们5胜6负。

3: 尽管有着联盟最低的进攻效率，公牛从哪些方面可以击败热火呢？热火又该从哪里找到进攻呢？

公牛本赛季容许对手的快攻3分次数位列联盟前列，所以热火需要更加利用公牛的这些漏洞。热火如果能够从这里快攻中找到了他们的输出，他们应该能够在比赛某个时刻打出进攻波。另外热火需要注意的就是公牛的底线3分球，现在公牛的底线3分球数量排名联盟前5，热火本赛季没有让对手得到太多的底线3分出手的机会，但是他们在防守底线3分上依旧排名联盟中间水平。公牛的本赛季投篮并不是特别出色，但是如果他们找到了底线3分球的准星，特别是贾斯丁·霍利徳找到手感，他们就会让对手付出代价。

同时热火应该能够在篮下找到更多的成功，因为公牛本赛季似乎更加注重于外线防守而牺牲了内线。

我们会看到比赛如何发展。

比赛记录:

热火现在在过去5场比赛中赢下了4场。

热火现在是6胜11负。公牛是5胜13负。

理查德森现在场均20.1分，1.1个抢断。

拉文场均25.5分。

效率 (排名):