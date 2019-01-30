芝加哥公牛与迈阿密热火比赛前瞻

迈阿密热火在周三晚上主场迎战芝加哥公牛。比赛将于晚上7点30分开始，福克斯体育将对本场比赛进行直播，你可以收听790电台了解比赛最新消息。

1: 上场与尼克斯的比赛有什么值得探讨的吗？

这看上去就像是一支2012年的球队，尼克斯有很多的挡拆配合并给热火制造了不少的压力，这在比赛中确实产生了效果。热火在比赛中有几次都在这种高压防守下出现了失误，并让比赛的最后悬念一直持续到最后一分钟。本场比赛是值得球员们重新回顾录像带，热火不太可能会看到太多这样的防守的。尼克斯的进攻也是很大程度上依赖于他们的跳投，在上半场的比赛中他们投篮命中率也确实不错，但是在半场过后尼克斯就在第三节仅仅得到了12分。当尼克斯在第四节控制住他们失误数量，热火全队作为一个整体都开始找到得分方式，全队7人得分上双。

31岁的神射手艾灵顿得到了热火最后16分中的10分，本场比赛也是他在12月4日首发后的首次首发出场。

“他是那种可以突然点燃的球员...我们一直都这么说，当他投进了2个球后你就要注意了，因为这可能会上升到4个甚至5个进球。”斯帅在比赛后说。“如果比赛进入了加时赛，那么他可能能够另外投进3个3分球。”

2: 虽然比赛结果相同，但是在上次交手时更加健康的公牛与之前一次时有什么不一样吗？

马克肯纳可以出场确实让他们有了很大的不一样，不仅仅是他们可以投进那些空位3分球，马克肯纳在比赛中10次空位出手，同时他们有了另外一个可以完成切换和可以打体型差的球员。因此公牛场上的空间有了很大的改观，虽然这并没有让公牛在内线取得更多的得分（40分），热火的17次失误却给了公牛不少进攻的机会。本场比赛公牛的钱德勒·霍奇森不会出场，他们因此可能会首发Wayne Selden,这可能会减弱他们板凳的能力。

虽然波特在上场与热火的比赛中没有出现在首发中，但是他全场比赛12投8中得到了21分，马克肯纳的回归确实给队友拉开了空间，公牛在1月19日后进攻效率提升到了104，而在缺少了这名芬兰前锋时的进攻效率仅仅为90.6.

3: 小琼斯将缺席至少6周，热火的轮转阵容将会有什么改变呢？

首先周一得知小琼斯不需要接受手术是非常好的消息，他将会在6周后再次复诊。你会很讨厌一个突然在NBA打出生涯最佳表现的球员突然因为伤病离开赛场的消息，但是至少最糟糕的情况可以避免。

球队轮转的答案相对非常简单了，斯波在训练时说詹姆斯约翰逊可能会得到更多的出场时间，奥利尼克也会得到更多的时间，他在上月的出场时间有所下降。小琼斯在场上每得到多一分钟出场时间，也意味着其他相同位置上的球员少得到一分钟出场时间。现在这些球员也得到更多的机会去表现，这都是他们熟悉的位置，因此短期来说这不会有太多的困难，虽然小琼斯的运动天赋和能量是无可替代的。

比赛记录：

热火赢下了之前7场中6场与公牛的交手，其中包括1月19日117-103击败公牛。

热火现在战绩是24胜24负，公牛现在是11胜40负。

理查德森在过去两场与公牛的比赛中场均26.5分，64.5%的投篮命中率。

拉文场均22.9分。

韦德右侧膝盖酸痛，泰勒左侧小腿酸痛都不确定。小琼斯，德拉季奇，梅腾，邓肯·罗宾逊都不会出场。

效率 (排名):