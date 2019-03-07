迈阿密热火91-夏洛特黄蜂84

迈阿密热火在周三晚上91-84击败夏洛特黄蜂，奥利尼克得到了热火最高的22分。

1. 白边带来活力

这场是白边第二场替补出场，白边上场后就迅速改变场上局面。

特别是在第四节里，这个大个子的出现让热火的进攻篮板有了巨大的改进。

事实上，这个大个子得到了8分，6个篮板，2个盖帽，这是一个非常全面的攻防两端的表现。

之后，这名29岁的球员用两个关键的罚球帮助热火在离比赛结束还有16.1秒时领先黄蜂7分。

是的，全场完美的表现.

白边本场得到了18分，全场最高15个篮板（9个进攻篮板）和最高的4个盖帽。

2. 奥利尼克保持火热手感

是的，除此之外还有什么可以说奥利尼克的呢？

简单的说，奥利尼克在本场比赛投进了5个3分球，其中包括了这个第四节的3分球。

热火的板凳就说明了一切。

除了得到了本场比赛最高的22分，3分球7投5中，奥利尼克还得到了11个篮板，2个抢断，1个助攻，1个盖帽和比赛最高的13的正负值。

3. 阿德巴约一锤定音

阿德巴约在周三晚上完美的展示了自己的能力，不论是出色的为队友挡拆，咆哮式防守还是开场后命中前5次出手。

这个全场进攻就是一个很好的证明：

阿德巴约本场比赛6投5中得到了10分，5个篮板，2个抢断和2个盖帽。

比赛记录：

-德拉季奇和梅腾都没有被激活。

下一场比赛：

-热火现在将会回归主场，他们将在周五晚上8点主场迎战克利夫兰骑士。你可以从这里购买球票。