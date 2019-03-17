迈阿密热火与夏洛特黄蜂比赛前瞻

迈阿密热火将在周日下午主场迎战夏洛特黄蜂。比赛将于下午1点开始，福克斯体育将对本场比赛进行直播，您也可以收听790电台的直播。

1: 如果热火和雄鹿在季后赛相遇，你觉得周五这场比赛哪些方面是需要注意的？

这两支球队相遇时，3分球总是最关键的一部分。雄鹿在比赛中得到了很多3分球出手机会，同时他们也给对手了不少机会。热火当3分球可以找到篮筐的时候，他们的进攻表现的非常不错，当面对这样一支具有长度并堆积内线防守的球队，你不得不确保完成那些投篮，这也仅仅是比赛的重要部分，我们事实上也没有从周五比赛得到太多的信息。

在过去很长一段时间，我们都一直在讨论热火如何出色的防守字母哥，例如在油漆区附近依靠两到三名防守球员堆砌起的屏障，将他们阻拦在外线。这套战术在雄鹿现在大量了增加了外线射手数量后变得越发困难。特别是字母哥在这一场交手中表现出得变化也是让人吃惊，即使在雄鹿比分落后的时候，扬尼斯依旧可以保持冷静，通过他自己的方式去影响比赛，他知道在面对对手一对一防守时如何利用自己身体优势找到突破路线，特别是在利用防守错位后的右侧高速突破，这让我们联想起詹姆斯在当年面对马刺的时候，如何通过比赛逐渐成长找到他的对手战术最薄弱的地方，扬尼斯现在依旧需要在跳投上有所提升，特别是在空位3分球上。

温斯洛在比赛上半场的表现也不愧于他的外号：瑞士军刀，他完全用自己的表现影响了比赛，可惜他在下半场因为大腿挫伤缺席了大部分第三节并在回归后无法重新找回感觉。因为伤病他现在不确定能否在周日的比赛中出场。

2: 迈阿密热火是如何在上一场与黄蜂的交手中锁死他们下半场进攻的？

这肯定是热火的区域联防。两支球队在这场比赛中都使用了大量的区域联防，这也让这场比赛充满了身体的碰撞，但是热火的区域联防明显让夏洛特黄蜂的全明星后卫的持球时间下降，他的队友需要更多的承担起组织进攻的任务。黄蜂整场比赛出现了19次失误，36.6%的投篮命中率，沃克更是17投仅5中。卡明斯基的突然爆发帮助黄蜂一直咬住比分，但是热火的白边在比赛中打出本赛季作为板凳最出色之一的表现。本场比赛热火很有可能使用相似的防守策略，直到黄蜂找到解决方法。

3: 你觉得黄蜂会对本场比赛有什么调整？

首先当一支球队见过对手很多次使用联防后，他们就会在面对联防时更加从容不迫。沃克这场比赛应该知道他应该如何处理，他也会更好的了解到他在包夹时该如何去传球。黄蜂也一定会做到很多别的面对联防球队的方式，例如大量的无球跑动，将挡拆设置在联防的阵心上，给他们的射手找到出手空间。巴图姆，兰博和帕克需要在比赛中作出更大的贡献，上一场比赛他们26投仅6中。沃克在这场比赛也可能会找到手感，砍下高分，但是黄蜂历年来面对热火时最成功的地方就是角色球员的出色发挥。

热火在本场比赛的防守必须要上升到另外一个层次，特别是在这样一场关系到季后赛排位的比赛中。

比赛记录：

热火在本赛季面对黄蜂1胜2负，3月6日他们91:84战胜对手。

热火在过去3场比赛中输掉了两场，现在战绩32胜36负，黄蜂过去6场输掉了4场，现在31胜37负。

维特斯在过去19场比赛至少投进一个3分球。

沃克场均25.2分，5.8个助攻，1.3个抢断。

韦德和温斯洛都不确定能否出场。

效率 (排名):