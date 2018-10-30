迈阿密热火与夏洛特黄蜂比赛前瞻

迈阿密热火将会在周二晚上客场挑战夏洛特黄蜂。比赛将于晚上7点开始。福克斯体育将会对本场比赛进行现场直播。你也可以收听790电台了解比赛最新消息。

1: 面对背靠背的赛程，热火需要如何去重新拾起他们在面对国王时丢掉的防守呢？

国王在这场比赛中命中率很高，26投12中的3分球，一样的比赛在某个晚上可能就会出现，无论你是否给对手留下了空位3分的机会-但是教练们可能会更加注重于油漆区让对手得到了68分，18分的快攻得分，27分的失误后直接得分，这都是国王在昨晚的战果。

每一个球队在某场比赛中都可以被冠上防守出众的名号，但是最重要的是如何在将来阻止这些的发生。这场与国王的比赛110个进攻回合是热火很多赛季以来打出的最快速的比赛-这也是热火出现如此多失误的重要原因。在今日的NBA里，如何防守对方全场快攻将会是非常关键的一门学问。福克斯和考利斯汀都是这种进攻中与众不同的个体，但是防守这种球员将会是一个需要注意的重点。

国王是全联盟速度第二快的球队，上赛季进攻速度最快的鹈鹕放在本赛季的话会排名第21，是的非常疯狂。面对这样高节奏的比赛，热火能做的就是限制他们的失误数量，很遗憾热火在这场比赛中没能控制后失误，赛季新高的19次失误也是他们最终输球的原因之一。

我们会看到在面对黄蜂时他们会如何反应。

2: 从赛季开头面对黄蜂热火最终惜败的比赛中我们学到了什么呢？

肯巴·沃克依旧是非常出色的球员。虽然他用了31次出手来得到39分，但是沃克能够在任何出现在场上的时间里掌控着其对的进攻，不论是突破到篮下还是急停3分球都几乎不可能去防守。在上一次交手中，热火上半场注重于油漆区内防守，沃克可以利用个人能力完成得分，这也让黄蜂一度取得了26分的领先优势。下半场热火打出了更加有倾略性的防守，麦克格鲁德让沃克在下半场17投仅6中，沃克选择了更多的传球后但是队友都无法命中，这也是热火最终将比分赶上的重要原因。

可以看到肯巴对于黄蜂进攻来说如此重要（33.5%的控球率），所以本场比赛很重要的一点就是如何让沃克出现像上场比赛下半场的表现。

3: 除了沃克外，还有哪些球员需要注意的？

在遭受了伤病困扰后，芒可现在成为了一名非常出色板凳得分手。虽然效率并不是非常高，但是他绝对是有能力在运球后直接得分的-这与贾梅尔·克劳福德非常相似，在下半场沃克出场整个第三节后，他是黄蜂拉开与热火比分的关键球员。在未来的某个时间点，我们会看到芒可打出爆炸性进攻的比赛。

另外一个要提到的就是佐勒。佐勒可能对于你们来说没有什么特别的，但是他是一个稳定的老将，知道如何去最高效率的使用挡拆配合，同时在他的身后有着赫南戈麦斯，甚至吉尔克斯的小球阵容。

他们三人都有着各自的球风，但是这都不是热火之前没有见到的。届时就需要看白边，阿德巴约和奥利尼克场上的发挥了。

比赛记录：

夏洛特黄蜂在10月20日赢下两队上一次交手。

热火现在3胜3负。黄蜂现在3胜4负。

理查德森现在场均19.8分，排名热火第一。

沃克场均31.7分，5.7个助攻。

效率 (排名):