迈阿密热火与夏洛特黄蜂比赛前瞻

迈阿密热火将在周二晚上客场面对夏洛特黄蜂。比赛是有迈阿密癌症研究所（巴普蒂斯医疗南佛罗里达）特约。迈阿密热火在1月27日95-91战胜黄蜂。本场比赛将于晚上7点开始。福克斯体育将会对本场比赛进行现场直播。

1: 从热火本赛季第一场季前赛中你觉得有什么值得探讨的呢？

库伯: 迈阿密热火速度很快。不是因为这支球队现在状态都不错，而是他们在积极的打全场进攻，这也很明显是在热火训练营中强化的一个点。不仅仅是德拉季奇和温斯洛在拿下了篮板后迅速加速带球至前场，德拉季奇和韦德都能够在全场进攻中找到急停3分出手的机会。热火过去都是依赖于半场突破分球来打出进攻。有些球队会因为速度尔出现错误，但是热火很明显尝试去打高速进攻来打破对手尚未到位的防守。他们上半场的进攻节奏是115.8，这个数据轻而易举的超过了上赛季上半场最快的进攻速度。

Joe Beguiristain: 除了球队尝试加快进攻节奏以外，白边和麦克格鲁德看上去非常不错。

白边从比赛开始就迅速融入团队中，他为队友建立去稳定的挡拆，出色的防守对手挡拆。事实上这个大个子在本次比赛中干扰对手12次出手，82.9的防守效力，仅仅落后于麦克格鲁德。白边的20分13板数据非常不错，同时还有他的细节工作。

麦克格鲁德在防守多名球员都表现抢眼，其中包括了德罗赞和穆雷。这名27岁的球员很好的利用了挡拆来创造进攻。我们会看到在接下来的几场季前赛中他是否会有更多精彩的表现。

2: 在休赛季期间总是有不少变动，黄蜂又有哪些变动，热火又应该在这场比赛中加强哪些打发呢？

Couper: 完全是关于肯巴·沃克。黄蜂现在有了新的主教练詹姆斯·波瑞格。霍华德去了奇才而兰博可能会出现在首发中，所以真正的挑战是面对沃克。

沃克是NBA中最精锐的后卫，他过去几年里急停3分球明显出现次数大幅上升。面对这样一个突破能力出色的控球手不要去挑战他的投篮，因此这场比赛将会是一个很好的练习去熟悉沃克的挡拆配合。

Joe: 就像热火，黄蜂在季前赛已经展现出非常快的进攻节奏。沃克是一个很重要的原因，米尔斯·布里奇也是一个亮点。

在9月28日与凯尔特人的比赛中，他展示出惊人的身体素质，完成了两次补扣。在两天后面对同样的波士顿凯尔特人他表现更加惊人。

他12投9中得到了比赛最高的23分，3分球6投4中，14的正负值和全队最佳的87.8的防守效率。

太强了。

我们会很期待麦克格鲁德和温斯洛在面对这名密歇根新秀如何表现。

3: 在这些为常规赛名额奋斗的球员中哪名球员最让你印象深刻？

Couper: 邓肯·罗宾逊的9投4中12分可能数据上并不是非常惊人，但是很好的展现出他的投射能力。 – 这也是他在夏季联赛中赢下大量出场时间并拿下双向合同的原因。对于这名新秀来说依然有很多地方需要去提升（特别是防守），但是他的远距离快速出手，高精准度都让他独树一帜。

Joe: 我会来谈谈斯托克斯.

这名24岁的球员在红白粉赛表现出色后，在这场与马刺的比赛中努力拼抢进攻篮板球，他的两次挡拆助攻和10的正负值都位于热火第一。

“我认为在他出场的这些时间里，贾尼尔都表现很好，这也是你期待的。他会被期望随时做好准备，不论你的出场时间是多少，去随时发挥出最高的效率，他做到了。”斯波谈斯托克斯。

伤病情报：

• 理查德森(左侧大腿拉伤) –疑问

• 阿德巴约（右侧肩膀拉伤－不出场

• 艾灵顿（左侧脚踝酸痛）– 不出场

• 詹姆斯·约翰逊（运动疘手术）– 不出场

• 维特斯（左侧脚踝手术）－不出席