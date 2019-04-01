迈阿密热火与波士顿凯尔特人比赛前瞻

迈阿密热火将在周一晚上客场挑战波士顿凯尔特人。比赛将于晚上7点30分开始，福克斯体育将对本场比赛进行直播。你可以收听790电台了解比赛最新消息。

1: 迈阿密热火是如何在与尼克斯的比赛中追回比分并赢下比赛的？

这完全是他们防守的功劳，在上半场一度落后12分后，热火在第三节让尼克斯仅得到了18分，第四节更是让对手仅仅得到13分。现在的尼克斯很明显缺少足够的进攻火力，当热火打出他们招牌的防守时，尼克斯就很难再找到空位出手的机会。这场比赛的比分没有被拉开的一个原因就是热火的投篮命中率也并不高，在缺少了温斯洛和理查德森下，维特斯在韦德和白边打出精彩第四节前一直帮助热火追赶比分。

这不是一场值得我们去牢记的比赛，但是不论怎么样这都是在一场在东部季后赛席位追逐赛中的重要一场。

2: 热火本赛季前两次与凯尔特人的交手中表现如何呢？

大部分联盟中的球队在与凯尔特人的交手中都会发现，你根本不会直到你会遭遇到什么样阵容的凯尔特人。在1月的首次交手中，热火一度是领先了凯尔特人26分，记忆中他们火热的进攻点也只有斯玛特的3分球，热火在这场比赛中明显是一直更有火力，执行力更加出色的球队，这场比赛中他们的3分球命中率几乎达到50%，这是一场热火需要拿下的胜利。

在几周后回到波士顿的主场，比赛又完全颠倒过来，这一次凯尔特人一度领先热火22分，他们的3分球又表现的非常出色。热火的板凳一度打出反扑高潮，但是可惜最后时刻还是被拉开比分，凯尔特人在这场比赛就像两队第一次交手时的热火一样完全掌控了比赛的进程。

我们从这些比赛中学到了什么呢？事实上，没有太多的东西。热火在比赛中有着优秀的防守球员去阻止他们的突破得分，但是凯尔特人是一支极具天赋的球队，他们有着极为优秀的阵容-足以击败任何一支球队，他们最近的表现有些不同寻常，在过去7场比赛中他们输掉了5场。

另外一个值得一提的就是，凯尔特人在这场比赛中全部球员都可能可以出场（仅仅霍福德被列为可能），他们现在战绩与第5的步行者一样，因此他们也在朝着季后赛主场优势努力冲刺。

3: 周一晚上的比赛将会对季后赛席位有什么影响呢？

这是一场非常重要的比赛。热火在赢下了两场必须拿下的比赛后，现在真正的竞技已经开始了。还有最后6场比赛，领先东部第9仅半个胜场，落后东部第6仅1个胜场，最后6场比赛中5个对手是季后赛球队。一切都有可能发生，热火的每一场输赢以及排名上下球队的胜负都会直接影响到他们最后能否进入季后赛。好的消息是黄蜂现在落后热火2个胜场，东部5支球队追逐最后3个季后赛席位可能最后发展成4进3。

理论上热火不会需要赢下每一场比赛来确保季后赛，但是他们必须要以拿下每一场比赛的态度进入任何一场比赛。只要最后胜场数比输球数多1场，他们就能够控制自己的命运。

比赛记录：

迈阿密热火与波士顿凯尔特人本赛季各胜一场，1月21日的比赛中他们99-107惜败对手。

热火在过去8场比赛中赢下6场，现在38胜38负，凯尔特人输掉了过去7场中的5场，现在战绩45胜32负。

热火在3月份11胜4负，斯帅在3月的生涯战绩为115胜61负。这也是在全部执教超过100场的主教练中胜率第二高的。

欧文场均23.9分，7.1个助攻。

小琼斯现在被列为可能，理查德森（左脚跟），温斯洛（大腿），麦克格鲁德（膝盖）没有随队出行。

效率 (排名):