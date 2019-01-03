热火117-骑士92比赛回顾

迈阿密热火在周三晚上117-92击败克利夫兰骑士。理查德森得到了热火最高的24分。

1. 统治表现的理查德森

简单的说，骑士没有找到解决理查德森的方式，这名25岁的球员找到了骑士区域联防的漏洞，并且成功在内中外三层都能够找到他的准星。

不论是外线3分球，或者是中距离的干拔跳投，理查德森总是可以找到进球的方式。

理查德森从比赛开始就找到他的节奏，但是没有哪个表现可以跟他在第三节的这个压哨3分球相比的了。

这是你该如何结束一节最好的方式，不是吗？

除了16投9中得到了全队最高的24分外，理查德森还贡献了5个助攻和2个篮板。

2. 维特斯回归！

在经过了一年的缺阵后，维特斯在面对骑士的时候正式复出。

他先是助攻小琼斯完成3分，接着他投进了本赛季第一个3分球。第二节他一共得到了7分2个助攻。

维特斯在他的10分42秒出场时间里贡献了3个助攻和之前提到的7分。

3. 小琼斯的职业新高

小琼斯在周三的比赛中表现的非常全面，不论是在面对对手的区域联防还是单人盯防上。

让我们一起看看他在第二节的这个抢断吧，这也让他在快攻中完成这个2+1.

小琼斯很好的拉开了场上的空间，本场比赛他投进了职业生涯最高的3记3分球。

本场比赛21岁的他8投4中得到了13分，7个篮板，2个助攻，2个抢断，1个盖帽和全队最高的27的正负值。

其他要点：

-泰勒约翰逊在本场比赛继续发挥出色。

他本场最精彩的可能来自于第一节的这次进攻。

泰勒10投6中得到了16分，4个篮板，4个助攻和全队最高的3个抢断。

比赛记录:

-德拉季奇，梅腾，邓肯·罗宾逊没有被激活。

-韦德因为身体不适，没有在本场比赛中出场。

下一场比赛：

-热火下一场比赛将是在周五晚上8点，主场迎战华盛顿奇才。你可以从这里购买球票.