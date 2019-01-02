迈阿密热火与克利夫兰骑士的比赛前瞻

迈阿密热火将在周三晚上客场调整克利夫兰骑士。比赛将于晚上7点开始，福克斯体育将对本场比赛进行直播。你可以收听790电台了解比赛最新消息。

1: 回顾热火输给明尼苏达森林狼的比赛，你认为热火有哪些地方可以反思的呢？

最大的问题就是他们在这场比赛中出现了19次失误，即使他们在比赛中一直坚持到最后，同时伤病一支折磨着他们，他们没有足够的去挥霍进攻机会的资本。这在一年前，在一个月前甚至今天依旧没有改变。

同时在这场比赛中，唐斯在本场比赛也是一个特殊的存在。热火在这场比赛中为了专门对付他使用了许多的方式，但是他总是可以找到正确的方式去躲避对手的双人包夹，突入篮下，出色的读懂场上的局势，这是一场完整的展示他的顶尖天赋的比赛。这样的球员有着改变场上胜负的能力。

2: 热火在最近和克利夫兰骑士交过手，你觉得我们需要什么特别的调整吗？

骑士现在依旧保守伤病的困扰，虽然他们很快就会有球员回归健康，但是他们依旧有着全联盟最糟糕的防守效率。这场比赛热火依旧是打出了他们的风格，用他们的节奏，他们的防守，以及3分球来最终控制了比赛。T

克利夫兰骑士开场后有着不错的3分球命中率，这也让他们对热火的区域联防有一定的牵制作用，但是下半场他们的3分球开始失去准星，这也让热火开始拉开比分。当热火得到了24分领先优势，你只需要继续之前的战术，直到对手做出改变。

3: 维特斯可能在本场比赛中回归，他将会对热火产生什么样的影响呢？

现在没有人能够保证维特斯会在周三的比赛中出场，但是他将会随队出场，并且现在被列为疑问，斯帅说他可能在周三的晚上中回归。不论他是否会在周三的比赛回归，都会为这名近乎一整年没有打球的球员重新回归赛场而高兴吧。康复训练不是一项容易的活，能够在回归后找回感觉是一个真正的成就。

当维特斯出现在场上的时候，看到热火的轮转变化将会是一件非常有意思的事情。不像詹姆斯·约翰逊，他回归后可以立刻回到他以前的位置上，热火的后卫轮换上在维特斯受伤后有了很大的改变。德拉季奇现在因为受伤将缺席，温斯洛成为球队的首发控球后卫。像温斯洛一样，维特斯在球队中扮演着高控球率，组织进攻，创造投篮机会的球员。维特斯的回归对于球队来说绝对是一个好消息，他对球队的进攻肯定有巨大的帮助，但是球员需要很多的控球时间也会改变球队的出手机会以及轮转阵容。因此就像斯帅在训练中谈到的，这可能还需要一段时间，大家都需要保持耐心，这也有益于大家找到正确的处理方式。

让我们一起静待“菲力起司”的回归吧！

比赛记录：

热火在过去7场比赛中赢下了5场，两队在12月28日的交手中，热火118：94击败骑士。

热火现在17胜18负，骑士现在8胜29负。

韦德还需要1记3分球就可以成为NBA历史上第三人可以得到至少20000分，5000个助攻，4000个篮板，1500个抢断，800个盖帽，500个3分球的球员了。

乔丹·克拉克森场均17.1分。

效率 (排名):