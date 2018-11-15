迈阿密热火120-布鲁克林篮网107比赛回顾

迈阿密热火在周三晚上以120-107击败布鲁克林篮网。泰勒约翰逊得到了热火最高的24分。

1. 泰勒锁定胜局

当泰勒约翰逊在比赛开始后迅速找到状态，但是他真正打出最佳表现的是在第四节。

他是如何做到的呢?

他5投4中得到了10分，其中包括了这个锁定胜局的投篮。

关键.

本场比赛他12投9中得到了全队最高的24分，5个篮板和1个助攻。

2. 德拉季奇保持进攻火力

德拉季奇本场比赛很快找到了篮网的防守漏洞，并且充分利用了这些漏洞打出进攻。

不论是半场进攻还是中距离跳投，但是他最佳的表现还是在全场进攻中。

一个完美的例子就是他在面对拉塞尔的时候使用了一个漂亮的欧洲步。

斯洛文尼亚人整场比赛15投8中得到了21分，4个助攻和3个篮板。

3. 麦克格鲁德继续提升突破能力

看着麦克格鲁德的持续进步真的非常有趣，不是吗？

就像本赛季其他比赛一样，麦克格鲁德的每次突破都给对方防守带来巨大的压力。

感谢他的抛投能力，他帮助阿德巴约在比赛中这样一个空接扣篮。

天呐.

当然你怎么能够忘记麦克格鲁德在突破艾伦后面对霍里斯·杰弗森的防守下打出高难度进球。

麦克格鲁德本场比赛9投4中得到了10分，4个篮板和3个助攻。

比赛记录：

-德里克琼斯，韦德，詹姆斯约翰逊，维特斯和梅腾都没有被激活。

下一场比赛：

-热火将前往印第安纳，他们将在周五晚上7点客场挑战印第安纳步行者。之后迈阿密热火将会回到主场，他们将在周日晚上主场迎战勒布朗·詹姆斯率领的湖人。比赛将于晚上6点开始。 你可以从这里购买球票.