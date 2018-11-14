迈阿密热火与布鲁克林篮网比赛前瞻

迈阿密热火将在周三晚上客场挑战布鲁克林篮网。比赛将于晚上7点30分开始，福克斯体育将会对本场比赛进行现场直播。你也可以收听790电台了解比赛最新消息。

1: 热火是如何在周一晚上与76人的比赛中输掉第四节的？

任何时候你让对手在100个回合内得到125.3分时，防守都会是我们所需要注意的。在热火第二天的采访中大家都觉得最后一节很多时候都有着上赛季季后赛与76人交手时的感觉，特别是为西蒙斯高位后他完成空接。第四节开头艾灵顿和泰勒的一起开火让热火将比分一度追至4分，没错在离比赛结束还有4分49秒的时候，热火还仅仅落后4分。但是接下来11-1的进攻波帮助76人锁定了胜局。这像斯波说的，这场比赛就像是去年季后赛的第6场，他们延续着上赛季的状态。好的消息是热火的每一个球员都会投入到这个进攻中，接下来他们需要做的就是如何将他们的防守重新拾起来。

虽然结果有些让人失望，但是热火在周二重新回到球馆一起努力去改进他们的不足。

2: 篮网本赛季有什么变化？

也许你不相信，虽然在过去4-5年内篮网出现了不少的失误，但是在去年与热火的4次交手中，热火输掉了其中的3场。现在他们的二年级新秀艾伦将会作为首发中锋，杜德利为首发大前锋，篮网仍然有着很多全面的后卫，他们在比赛中都非常拼，这也让他们在每一场比赛都保持着获胜的机会。篮网不是一支篮板特别强的队伍，他们的防守篮板率是全联盟倒数的，这也是热火可以从中找到优势的地方-ED戴维斯是一个能够创造出二次进攻的球员，如果热火没有提防好他，本场比赛他会给热火带来不少麻烦。

周二晚上艾伦因为生病现在还不确认能否出场，因此杜德利，戴维斯和霍里斯·杰弗森将会是本场比赛篮网的关键球员。

3: 勒维尔的不幸受伤后，热火的防守应该如何调整？

首先听到勒维尔受伤很让人难过，勒维尔本赛季打出了生涯最佳表现，但是这个严重的受伤将会对他产生很大的影响。就像斯帅在周二说的，不论我们是不是对手，我们都希望他们能够保持健康。很庆幸的是，在周二的报告中，他似乎没有出现骨折或者是韧带受伤，这也意味着他将会在本赛季回归。希望他能够早日回归赛场。

尽管勒维尔将无法出场，但是布鲁克林全面的外线将会包揽下他之前的任务。就像热火的理查德森一样，勒维尔本赛季有更多的投篮机会，同时他也让球队的进攻更加顺畅。篮网应该能够把出手分担到别的球员身上，保持进攻节奏，他们不是一支针对个别球员重点进攻的球队。

我们需要注意的还有乔·哈里斯，丁维迪和拉塞尔都有着创造投篮机会的能力，哈里斯和艾灵顿很像，他仅仅需要15秒就可以从你的头上得到21分。你可以猜到，他在热火的对战情报中排在非常前的位置。

比赛记录：

热火现在5胜8负，篮网现在6胜8负。

热火在过去12场比赛都至少投进10个3分球，这也是球队第二长的记录。

理查德森场均20.5分，1.2个抢断。

拉塞尔场均16.8分，5.1个助攻。

效率 (排名):