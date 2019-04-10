迈阿密热火与布鲁克篮网比赛前瞻

迈阿密热火将在周三晚上客场挑战布鲁克林篮网。比赛将于晚上8点开始，福克斯体育将对本场比赛进行直播，你也可以收听790电台了解比赛最新消息。

1: 韦德在美航球馆最后一舞的比赛中有什么最让你印象深刻的？

对于我来说可能就是现场的氛围吧。

你甚至可以在球迷还没有入场前就能够感受到现场的气氛。

就像平常一样，韦德能够在比赛中发挥出色，并让大家能够度过这个欢乐的夜晚。

韦德在第四节10投5中得到了14分后，他再一次站上了技术台第三次也是最后一次向观众们宣告自己球馆的主人身份。

简而言之，这是一场奇幻的旅程。

2: 这场周三的比赛有什么特别的意义吗？

不幸的是，当迈阿密全城都在为韦德最后一舞庆祝时，活塞在比赛中完成了22分的大逆转并成功将热火季后赛希望彻底抹灭。因此周三晚上的比赛已经没有太多篮球上的意义，除非是你想要比较下选秀，最重要的是大家还想再看韦德一次表演。

而篮网这场比赛也可以为了季后赛排位而努力，但是他们也可以选择在长时间努力冲击季后赛后适当让一些球员休闲。如果篮网输球，而奥兰多赢球，篮网则会掉到第7，对手也会从76人变为猛龙。

3: 对于热火来说，下一部是什么呢？

这也将是韦德正式最后一次表演，球队将会回到家里参加年终总结。下一个星期大部分球员都会得到休息，而热火总裁莱利会在之后进行总结。选秀抽签将会在5月中旬进行，而2019年的选秀大会是在6月底，当然虽然热火没有进入季后赛，你依旧可以去享受季后赛的篮球。在总决赛后就是7月份的球员自由市场和夏季训练营了。

感谢每一位耐心阅读我们前瞻的球迷朋友，下一个赛季再见了。

比赛记录：

热火在过去3场与篮网的交手中赢下了2场，其中包括了117-88击败篮网的比赛。

热火在过去5场中输掉了4场，39胜42负，篮网本赛季战绩是41胜40负。

这将会是韦德职业生涯最后一场比赛，韦德得分，助攻，抢断，时间，投篮命中数，罚球命中数，两位数得分数，出场数，首发数都是队史第一！

拉塞尔场均21.1分，7个助攻，1.2个抢断。

效率 (排名):