热火105-凯尔特人110

迈阿密热火在周一晚上以105-110客场惜败波士顿凯尔特人。德拉季奇得到了热火最高的30分。

1. 德拉季奇在第三节喷火啦！

在热火上半场两位数落后对手时，德拉季奇在第三节挺身而出帮助球队努力追赶比分。

凭借德拉季奇出色的半场以及全场进攻，德拉季奇第三节7投5中得到了13分，其中包括了这个精彩的抢断后一条龙得分。

这真是太快了！

德拉季奇第四节继续努力得分，但是很遗憾这最终没能够帮助热火赢下比赛。

除了20投12中得到了赛季最高的30分外，德拉季奇还贡献了5个助攻，全队最高的5个抢断和1个篮板。

2. 表现抢眼的阿德巴约

从比赛一开始，阿德巴约就凭借自己出色的力量完成篮下得分，并努力冲击内线。

这名21岁的球员上半场就得到了两双，并在第三节完成了这样的空接扣篮。

防守端，阿德巴约不论是在单人盯防还是区域联防时都表现出重要作用，其中包括这个第二节对塔图姆的漂亮盖帽。

阿德巴约12投8中得到了19分，14个篮板，2个助攻和2个盖帽。

3. 依旧稳定的韦德

在第二节利用自己的高难度进攻帮助球队稳住阵脚后，韦德在第四节得到了全队最高的8分。

这个面对斯玛特的高难度投篮可能是最让人印象深刻的吧：

韦德本次17投8中得到了18分，全队最高的7个助攻，5个篮板和全队最高的7的正负值。

比赛记录:

-德里克·琼斯在比赛上半场遭遇膝盖受伤，没有回归。

-温斯洛，麦克格鲁德都没有被激活。

-理查德森虽然被机会但是没有出场。

下一场比赛：

-热火将会回归主场，他们将在周三晚上主场再次迎战凯尔特人。你可以从这里购买球票.