热火99-凯尔特人107

迈阿密热火在周一晚上99-107客场惜败波士顿凯尔特人。维特斯和小琼斯分别得到了球队最高的18分。

1. 倾尽全力的维特斯

简单的说，维特斯在周一晚上迅速进入进攻模式。

在上半场打出爆炸性进攻后，下半场维特斯继续给凯尔特人带来压力。

除了他在比赛中除了一如既往的完成篮筐附近的得分外，他在第四节还完成了这样一个让人难以想象的高难度上篮。

除了16投8中得到了18分外，这名27岁的球员还得到了2个篮板，1个助攻和全队最高的21的正负值。

2. 小琼斯刷新生涯最高

像上一场热火与凯尔特人的比赛一样，小琼斯用他无限的能量和身体长度从板凳上给球队带来巨大的帮助。

从比赛开始，这名21岁的球员就出色的完成无球跑动，冲击篮筐，防守时利用自己的长度来干扰对手。

一个完美的例子就是他在这个回合中先是大帽塔图姆后反击中打进高难度得分。

你不得不爱上飞行模式。

小琼斯得到了全队最高的9个篮板，1个抢断和1个盖帽，以及之前提到的职业生涯最高的18分。

3. 温斯洛的韧性

虽然温斯洛在得分上没有打出他以外的水准，但是他在第四节依旧努力突入篮下制造对手犯规。

事实上，温斯洛罚球了全部6次罚球。

这还并不够，温斯洛继续出色的为队友送出助攻，其中一个最精彩的表现就是这个他在第四节为阿德巴约送出的助攻。

温斯洛得到了8分，6个助攻和5个篮板。

其他要点：

-像温斯洛一样，阿德巴约一直坚持到最后，制造了对手多次犯规。这名21岁的球员6投4中得到了13分，罚球6罚5中，另外还有7个篮板和全队最高的2个盖帽，2个助攻和1个抢断。

比赛记录:

-德拉季奇，梅腾，邓肯·罗宾逊没有被激活。

下一场比赛：

-热火将在周三晚上7点30分主场迎战洛杉矶快船。你可以从这里购买球票。.