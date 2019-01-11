凯尔特人99-热火115比赛回顾

迈阿密热火在周四晚上以115-99击败波士顿凯尔特人。韦德得到了热火最高的19分。

1. 韦德顶住了凯尔特人的反扑

当凯尔特人在第三节打出反扑高潮时，韦德用他的方式作出了他的回应。

他是如何做到的呢？

他得到了热火在这段时间最后11分中的8分，另外在第四节也连续打进2球，其中包括了这个抢断后的快攻。

这就是韦德！

本场比赛韦德12投8中得到了19分，1个助攻和1个抢断。

2. 小琼斯的闪电反应

简单的说，小琼斯在周四晚上无所不能。

不论是3分球，内线得分，还是抢断救球。

…他在场上时影响太大了。

同时他在防守欧文时也表现的非常出色。

还记着这个半场结束前的超远距离3分球吗？

琼斯无处不在。

这名21岁的球员9投6中得到了14分，7个篮板，1个盖帽和全队最高的17的正负值，以及之前提到的2次抢断。

3. 组织前锋-温斯洛

温斯洛旧的职业生涯最高助攻数记录似乎没有持续多久。

在1月4日完成了10个助攻后，本场比赛温斯洛面对凯尔特人贡献了11个助攻，其中包括了这个给詹姆斯约翰逊的不看人妙传。

在周四晚上的比赛中，这名球员不论是抛投，外线3分球还是防守都表现得很好。

这名22岁的前锋9投5中得到了13分，11个助攻以及7个篮板。

其他要点：

-你可一定别错过了这个詹姆斯约翰逊的隔扣：

詹姆斯·约翰逊得到了12分，5个篮板，3个助攻和1个盖帽。

比赛记录：

-德拉季奇，梅腾，邓肯都没有被激活。

下一场比赛：

-迈阿密热火将在周六晚上5点主场迎战灰熊。你可以从这里购买球票.