迈阿密热火与波士顿凯尔特人比赛前瞻

迈阿密热火将在周三晚上主场迎战波士顿凯尔特人。比赛将于晚上7点30分开始，福克斯体育将对本次比赛进行直播，你可以收听790电台了解比赛最新消息。

1: 迈阿密热火是如何在面对凯尔特人的比赛中打出反扑高潮的？

热火在上半场的3分球仅仅13投2中，他们在下半场有所提升达到了24投8中，但是真正让这些发生改变的是热火的防守。当热火的区域联防给予对手一些空位出手机会的同时，凯尔特人也在高压防守下出现了大量的失误，这些失误也直接造成了热火得到快攻的机会。凯尔特人有很多的射手，并在最后时刻命中多个关键3分球（全场40投17中）帮助他们最终赢下比赛。下半场凯尔特人的油漆区内得分被基本封死，热火在后三节拼尽一切能量去努力追赶比分，可惜第一节的坑挖的太大了。

当然德拉季奇表现的非常出色，除了在比赛中将抢断转化为得分外，投进那些高难度3分球也逐渐成为他众多进攻技能中的重要一项。

2: 你觉得这场主场的比赛会和周一的比赛有哪些相似点呢？

想要再次在这场比赛看到迈阿密糟糕的进攻和波士顿的高效进攻是很不容易的。投篮命中这个是很难预计的，但是热火可以做的就是保持在油漆区内攻防的高效。凯尔特人在本次比赛不会再出现这样类似的错误，但是热火需要继续像上一场一样在对手选择突破时适量的给予队友帮助。

在进攻上，面对凯尔特人的防守去打阵地进攻会让你陷入不少麻烦，但是如果你能够聪明的利用热火健康的锋线阵容，完成那些高效率的得分。热火后卫们并不是需要直接突破到篮筐下，但是他们可以充分的利用运球让油漆区内的防守出现错位，或者是让后卫有机会给阿德巴约或者是白边在霍福德和巴恩斯这样出色的防守球员头上完成空接扣篮，他们都没有那些完美干扰对手空接的长度和跳跃能力。

3: 周三晚上的比赛对季后赛有什么影响？

很遗憾热火在周一输球了，但是好的消息是他们的其他竞争对手也输掉了比赛。因此这场比赛后没有什么排名上的改变，几支球队依旧相差无几，唯一遗憾的就是无法在对手输球的时候占据有利排名。看看周三晚上的比赛，活塞将在主场迎战步行者，魔术将在奥兰多迎战尼克斯，篮网将会在主场迎战猛龙，黄蜂则会在主场迎战鹈鹕。

就像我们一直说的，热火如果想要进入季后赛必须要把命运把握在自己的手上。

比赛记录：

热火在过去3场比赛中输掉了2场，其中包括周一105-110惜败凯尔特人。

热火现在38胜39负，凯尔特人在过去4场中赢下了3场，战绩46胜32负。

这是热火历史上第二次在常规赛连续与凯尔特人交手。

欧文场均24分，7个助攻。

小琼斯确定缺席，理查德森，温斯洛，麦克格鲁德都不确定能否出场。

效率 (排名):