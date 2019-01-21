迈阿密热火与波士顿凯尔特人比赛前瞻

迈阿密热火在周一晚上客场挑战波士顿凯尔特人。福克斯体育将对本场比赛进行直播，你可以收听790电台了解比赛最新消息。

1: 你从热火战胜公牛的比赛中了解到什么呢？

在这场比赛中，热火没有太多的变化，他们没有使用什么新的战术或者是轮换阵容。这场是一场背靠背第二场面对一支不会进入季后赛的球队的比赛。有些比赛你需要找到自己的方式去赢球，也许热火不会再有单节达到92.9%的投篮命中率，154.5的进攻效率的恐怖数据，他们在比赛中哪怕投篮都收到对手的干扰，但是依旧可以利用板凳深度将对手击垮。能够看到理查德森和维特斯都能够打出高进攻效率的比赛会让大家都很高兴，特别是理查德森在近期的有些找不到进攻感觉，而维特斯刚刚伤愈复出寻找着一场有着突破点的比赛，但是可能大部分人在以后记得的是韦德在家乡最后一战的表现。

2: 在几周前热火与凯尔特人的交手中我们学会什么呢？

首先这场比赛和之前热火战胜雄鹿的比赛非常相似，雄鹿在比赛背靠背第二场与热火交手，波士顿也是一场背靠背第二场来到热火。热火击败雄鹿的比赛很大程度上是因为热火能够很好的封锁住油漆区，防守球员用肌肉堆积在字母哥的面前，但是同时雄鹿同样投篮命中率也达到了赛季最低水平。热火在上周客场挑战雄鹿的比赛中，虽然他们依旧能够限制对手油漆区内的得分机会，同时减慢字母哥的进攻节奏，但是当雄鹿一旦开始命中空位3分球，这场比赛就开始朝着别的方向发展了。

这在对付凯尔特人的时候并没有发生，当你感觉在观看凯尔特人的比赛时他们在比赛中虽然总体表现不佳，但是他们在第三节突然找回了状态，这也要感谢他们防守以及斯玛特突然找到手感，但是这也只能够给凯尔特人带来有限的帮助，因为他们太过于依赖投篮了。这也是凯尔特人本赛季的一个问题，热火39投18中的3分球也最终遏制了他们的反扑。热火在和雄鹿交手时有着特别精确的战术，但是在热火与凯尔特人的交手中，就像热火和凯尔特人历史中的，这将取决于哪个版本的波士顿会展现在我们的面前。

在新年开始后9场比赛中，热火助攻率66.4%，有效投篮命中率54.1%都排名联盟前10。本场交手应该会非常有趣。

3: 为什么3分球对于波士顿来说如此重要？

因为不论是在出手3分球和防守3分球上都是他们的强势。在过去的几年中，凯尔特人能够表现出顶尖的3分球防守效率-虽然历史上表明降低3分球投篮命中率比降低对手出手3分数量要难得多。当热火在上场比赛中投进18记3分球也彻底瓦解了凯尔特人的防守体系，这和热火在油漆区内或者是快攻中让对手得到了太多的得分一样-这也是热火主要的防守策略。

在进攻上，凯尔特人和雄鹿，勇士都非常相似，他们都非常的依赖于远距离投篮-虽然还没有像火箭一样。凯尔特人本赛季仅仅只有3场比赛在投进不超过10个三分球下赢下比赛，当他们一旦开始减少篮筐附近的得分而更多的依赖于3分球时这也开始打破他们的平衡，斯玛特和马库斯在本赛季3分球命中率上都有着6.7%的提升，加上欧文等众射手，凯尔特人本赛季有着超过8人投篮命中达到了36%以上。

斯玛特在上一场与老鹰的比赛中被驱逐，现在还不确定他能否在周一的比赛中出场。

比赛记录：

热火现在面对凯尔特人取得了3连胜，其中包括1月10日115-99击败对手。

热火现在22胜22负，凯尔特人现在28胜18负。

这也是热火第13场参加马丁路德金日的比赛。

欧文场均23.4分，6.8个助攻。

效率 (排名):