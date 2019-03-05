老鹰113-热火114

迈阿密热火在周一晚上以114-113击败亚特兰大老鹰。韦德得到了热火最高的23分。

1. 韦德创造历史

当老鹰在比赛第四节打出高潮，嘿嘿，韦德的时刻就又来咯！

关键时刻锁定胜局，这不正是他擅长的吗。

这名37岁的老将10投6中得到了14分，其中包括这个在比赛还有46.6秒的精彩得分。

韦德在面对亚特兰大老鹰时达到生涯里程碑。

这个第二节面对BJ约翰逊的封盖也帮助他成为NBA历史上盖帽总数（常规赛+季后赛）最多的后卫。:

除了17投10中得到了全队最高的23分外，韦德还贡献了5个助攻，2个篮板和2个盖帽。

2. 表现出色的温斯洛

简单的说，温斯洛在周一晚上表现的非常全面。

从比赛开始，他就迅速利用跳投完成得分，但是没有哪个得分比得上这个第三节末端的上篮。

当然他在比赛中还很好的策略了热火的进攻，看看他这个给阿德巴约的不看人背后传球。

可怕的视野

在防守端，温斯洛还在比赛中出色的防守了特雷洋。

这名前杜克球员12投8中得到了18分，5个篮板，3个助攻，3个抢断。

3. 理查德森的精确导弹

理查德森利用对面的防守漏洞和队友的挡拆在比赛开始就完成了一些中距离干拔跳投。

他在比赛第四节，他的关键3分球也帮助热火拉开比分。

理查德森本场15投8中得到了19分，5个篮板，5个助攻，1个抢断，1个盖帽和11的正负值。

其他要点:

-小琼斯要把篮筐砸碎！

太可怕了.

小琼斯本场比赛4投3中得到了8分，4个篮板和2个助攻。

比赛记录：

-德拉季奇和梅腾都没有被激活。

下一场比赛：

-热火将在周三晚上客场挑战黄蜂。他们将在周五晚上回到美航球馆，主场迎战克利夫兰骑士。你可以从这里购买球票.