亚特兰大老鹰115-迈阿密热火113比赛回顾
Photo Credit: Oscar Baldizon
迈阿密热火在周二晚上以113-115惜败亚特兰大老鹰。约什·理查德森得到了热火最高的22分。
1. 约什·理查德森的第四节
在经历了开局缓慢进入状态，理查德森在第四节重新找到了他的感觉，他在比赛中竭尽所能帮助热火去赢下比赛。
这名25岁的球员在这段时间得到了热火最高的9分，其中包括了这个关键的进攻篮板，同时在比赛还有25.9秒时帮助热火将比分追至1分的上篮。
不幸的是，理查德森在离比赛还有1.1秒时错失了3分球。
他得到了全队最高的22分，同时他还贡献了8个篮板，4个助攻和5个抢断。
2. 韦德保持精彩发挥
即使韦德在本场比赛中完成了不少精彩的全场进攻，但是他最佳的表现来自稍晚的时候。
看一看他这个在面对普林斯的这个高难度360度投篮吧。
是的，这就是韦德。
这名36岁的球员本场比赛11投6中得到了18分，3个助攻和1个盖帽。
3. 温斯洛保持强硬
从比赛开始，温斯洛就完成了这样的进攻。
…同时他还有这样的招牌强硬防守。
这名杜克的球员9投5中得到了11分，3个篮板，3个助攻和1个抢断。
比赛记录:
-泰勒，德拉季奇，维特斯，梅腾都没有被激活。
下一场比赛:
-在经过几天的训练后，热火将会在周五晚上8点主场迎战鹈鹕。您可以从这里购买球票.