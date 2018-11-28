亚特兰大老鹰115-迈阿密热火113比赛回顾

迈阿密热火在周二晚上以113-115惜败亚特兰大老鹰。约什·理查德森得到了热火最高的22分。

1. 约什·理查德森的第四节

在经历了开局缓慢进入状态，理查德森在第四节重新找到了他的感觉，他在比赛中竭尽所能帮助热火去赢下比赛。

这名25岁的球员在这段时间得到了热火最高的9分，其中包括了这个关键的进攻篮板，同时在比赛还有25.9秒时帮助热火将比分追至1分的上篮。

不幸的是，理查德森在离比赛还有1.1秒时错失了3分球。

他得到了全队最高的22分，同时他还贡献了8个篮板，4个助攻和5个抢断。

2. 韦德保持精彩发挥

即使韦德在本场比赛中完成了不少精彩的全场进攻，但是他最佳的表现来自稍晚的时候。

看一看他这个在面对普林斯的这个高难度360度投篮吧。

是的，这就是韦德。

这名36岁的球员本场比赛11投6中得到了18分，3个助攻和1个盖帽。

3. 温斯洛保持强硬

从比赛开始，温斯洛就完成了这样的进攻。

…同时他还有这样的招牌强硬防守。

这名杜克的球员9投5中得到了11分，3个篮板，3个助攻和1个抢断。

比赛记录:

-泰勒，德拉季奇，维特斯，梅腾都没有被激活。

下一场比赛:

-在经过几天的训练后，热火将会在周五晚上8点主场迎战鹈鹕。您可以从这里购买球票.