老鹰113-热火119

迈阿密热火在周五晚上以119-113击败亚特兰大老鹰。理查德森得到了热火最高的24分。

1. 理查德森的又一次精彩表现

在周三晚上面对鹈鹕的比赛中爆发后，理查德森在本场面对老鹰的比赛中继续表现强劲。就像上一场比赛，他基本没有用多少时间就展现出惊人的表现。

在第一节他很快就完成了一个对特雷·杨的惊人封盖。

…同时在这一节结束前完成了一记招牌的挑球上篮。

随着比赛的进行，理查德森持续展现出非常出色的突破能力，同时他在比赛中还完成了几个中距离急停跳投。

这名25岁的球员很好的防守了杨，普林斯和贝茨莫尔。

总而言之他在攻防两端都表现的非常抢眼。

除了本场比赛他12投7中得到了24分后，理查德森还贡献了3个助攻，2个篮板，1个盖帽和全队最高的13的正负值。

2. 白边的内线进攻

简单的说，白边在比赛第一节就开始烹制大餐了。

这个大个子在第一节连得6分并命中了他的前5个投篮。

白边在内线扣篮，勾手，上篮，无所不能。他在第二节在德拉季奇的精妙传球下更是完成了一个2+1。

这名7尺高的大个子在本场比赛6投5中得到了15分，4个篮板，2个盖帽和正5的正负值。

3. 梅腾确保了最终的胜利

梅腾准备好了。

他在第四节进入比赛的那一刻开始就绝对准备好了。

在4分44秒的比赛中，22岁的新秀5投4中得到了9分，5个篮板和2个盖帽。

梅腾知道热火的文化。

其他要点：

-韦德在第三节给球队带来了更多的亮点，他尽了最大努力来帮助热火表现的更好。

这就是我们爱的那个韦德。

36岁的他10投5中得到了11分，7个篮板，5个助攻和1个抢断。

比赛记录:

-贾斯蒂斯·温斯洛，艾灵顿，詹姆斯约翰逊，维特斯休阵。

下一场比赛:

-季前赛已经结束，迈阿密热火将会在接下来几天内参加多次训练为下周三与魔术首场常规赛做准备。福克斯体育将从晚上7点开始电视直播。在客场继续挑战奇才后，热火将会回到主场面对黄蜂。ni.