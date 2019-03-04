亚特兰大老鹰与迈阿密热火比赛前瞻

迈阿密热火将在周一晚上主场迎战亚特兰大老鹰。比赛将于晚上7点30分开始，福克斯体育将对本场比赛进行直播。

1: 热火是如何在上一场战胜布鲁克林篮网的？

这是热火2019年最让人信服的胜利之一，这也是他们本赛季第3次以20分的领先优势击败季后赛球队。在过去的3场热火与篮网的比赛中，热火一直很难找到正确的方式，热火在这场比赛中3分球34投14中，小琼斯和麦克格鲁德10投6中，同时他们在比赛中得到了赛季最高的26次助攻，这也完全的展现了热火的全部水准。热火现在仅仅落后东部第八的黄蜂和魔术仅半场的时候，这是一场鼓舞人心的大胜。

2: 亚特兰大老鹰本赛季已经给了热火带来了不少的麻烦，他们是如何做到的？

热火本赛季在1月面对亚特兰大老鹰以24分大比分落败，这可能是本赛季他们最糟糕的表现，他们这场比赛中3分球仅仅34投5中。热火在另外两场比赛中进攻没有太大的问题，但是他们的防守是真正让他们输掉比赛的地方。与布鲁克林相似，亚特兰大老鹰有着很多有能力的球员，其中包括了贝兹莫尔，普林斯，本贝里，卡特的轮转阵容，这套阵容在面对热火的时候都发挥了神奇的功效，亚特兰大老鹰在比赛中都投进了大量的3分球，这也让比赛有了很多的变化，即使他们在纸面上没有非常强的进攻火力点，但是他们有足够的能力在比赛中突然爆发。其中不仅仅是他们有着那些出色的轮转球员，同时还有一名非常出色的新秀控球后卫，特雷·杨，他的移动中投篮，小抛投，传球，都是老鹰本赛季击败热火的3次的原因。

3: 热火的进攻如何保持稳定呢？

热火现在处于球队历史第二长的连续比赛3分投篮命中率达到40%的记录中,如果他们能够在这场比赛中延续他们的3分球记录，那么将会追平球队历史第一记录。纵观本赛季的表现，判断本赛季热火的进攻的一个重要指标就是他们的3分球命中率，热火能够在过去4场比赛中的3场达到28次助攻，助攻率65.3%也是联盟第8的水平，他们奥利尼克为中锋的阵容不仅仅是达到了他们预期的进攻效果，同时防守也没有拉下。奥利尼克在过去大家的印象里并不是一个非常擅长拉开场上空间的球员，但是在过去的几场比赛中能够很好的利用对手防守空洞，在油漆区内打出自己舒服的进攻，他就像是一个传统的内线扣篮大个子，不断的游走于油漆区边缘，德拉季奇重新回到球队中有一定的帮助，但是同样当奥利尼克在比赛中打出这样的表现，他不需要每一场比赛都中打出爆炸性的进攻，但是他的回归依旧对热火偶尔出现的进攻空缺有所改善。

比赛记录：

迈阿密热火在本赛季之前3次和老鹰的交手中全部失利。

迈阿密热火现在28胜34负，亚特兰大老鹰战绩是22胜42负。

韦德还需要2个盖帽超过乔丹成为NBA历史上盖帽最多的后卫。

特雷杨场均18.3分，7.8个助攻。

德拉季奇，白边都不缺定能否出场。

效率 (排名):