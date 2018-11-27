迈阿密热火与亚特兰大老鹰比赛前瞻

迈阿密热火将在周二晚上主场迎战亚特兰大老鹰。从这里购买你的球票。 比赛将于晚上7点30分开始。福克斯体育将对本场比赛进行现场直播，你也可以从790电台收听本场比赛。

1: 热火输给猛龙的比赛中有什么值得一提的地方嘛？

大部分球迷都会记得德怀恩·韦德得到了35分，6个助攻，5个篮板的数据。他是NBA历史上第5名球员能够在这个年纪得到这样的数据。阿德巴约得到了16分21板，同时球队上也有许多数据，热火本赛季首次投进了15个3分球，同时在上半场0次失误（热火历史上首次），全场8次失误。这在面对全面开火的猛龙下输球并没有让人觉得丢人。虽然很多地方热火表现不错，但是热火最终输球也是在于这场比赛速度相对较慢的比赛中丢掉了125分，同时在第四节并没有得到太多翻盘的机会。几乎每一场比赛都会有很多积极的地方-这也是热火为什么是联盟过去3年里失20分数量排名联盟最少的球队之一，但是每一节在比赛中都非常关键。

2: 你从热火上一场输给亚特兰大老鹰的比赛中了解到什么呢？

这和多伦多猛龙的比赛非常相似，迈阿密热火在比赛中得到了大量的得分机会，但是老鹰在比赛中更加高效，他们投进了16个3分球。在亚特兰大老鹰的高速度进攻下，热火在本场比赛中出现了17次失误和123分的失球。他们的新秀特雷·杨在比赛中得到了24分15助攻，新秀特雷·杨在比赛中得到了完全的掌控，他几乎在场上任何地方都完成急停跳投，同时稳定的为队友送出助攻。特雷·杨的投篮在过去几周有所下降，但是对于一名优秀的射手来说，这些不会持续太久。

另外一个值得一提的就是老鹰的三名中锋兰斯，斯皮尔曼和戴德蒙一共投进了4个3分球，虽然这还不是非常稳定的，但是这很明显更加难以防守。

热火在这场比赛中也有不错的地方，理查德森在比赛中成功找到了对手防守的弱点，得到了职业生涯最高的32分，温斯洛也在第四节7投5中得到了13分。

3: 约翰·考林斯的回归对他们有什么改变？

当这名有着很大潜力的二年级新秀回归时，他们的主教练皮尔斯会让他出现在首发中。戴德蒙将会成为首发中锋，而考林斯则会出现在4号位，新秀凯文·胡特也将会首发，而贝兹莫尔则将会以板凳球员身份出场，看起来老鹰似乎更优先让年轻球员首发。

谈到考林斯我们就会想到上场比赛中老鹰在场上创造出的空间，考林斯在场上更多的是利用他的挡拆能力创造出得分的机会。考林斯在比赛中能够利用他的出色的身体素质完成空接扣篮，同时也能够在篮下15英尺内找到得分的方式。他的存在将会给老鹰的进攻来带更多的选择，考林斯现在场均15分，5.8个篮板，3个助攻，在过去5场比赛中他的命中率达到了63.3%，在周日面对黄蜂的比赛中考林斯得到了23分11板的两双数据，其中包括了面对肯巴·沃克进攻时制胜的封盖。

老鹰现在取得了4场比赛，我们可以看出他们很不稳定，但是他们的场上的天赋是足以和任何球队匹敌的。

比赛记录：

热火在11月3日与老鹰的比赛中118-123输给对手。

热火现在7胜12负，老鹰现在4胜16负。

在过去的4场比赛中，阿德巴约场均12.5个篮板，9.8分，1.5个助攻和1.3个封盖。

特雷·杨得到了老鹰最高的15.7分，7.7个助攻。

德拉季奇，泰勒约翰逊，维特斯，梅腾都将缺席比赛。

效率 (排名):