迈阿密热火与亚特兰大老鹰比赛前瞻

迈阿密热火将在周六晚上主场迎战亚特兰大老鹰。比赛将于晚上7点30分开始，你可以通过福克斯体育进行直播，您也可以收听790电台了解比赛最新消息。

1: 在过去两场背靠背比赛中经历了让人失望的防守后，球队该如何调整呢？

赛季才刚刚开始，每一场比赛的结果都会对联盟的统计数据产生巨大的影响，但是迈阿密热火在背靠背面对国王和黄蜂的时候，他们都有着联盟前5的防守，在之后他们的防守下跌到了联盟第13.在很长一段时间里热火的防守一直是排名联盟前10的，理想的位置是在联盟前5。我们听到斯波说没有任何借口时并不会感到惊讶，哪怕联盟现在的整体进攻节奏加快，以及运动中的规则得到了改变。

热火该在什么方面上去获得更大面积的防守呢？上赛季他们在防守对手挡拆时排名全联盟第二，对手的每个挡拆仅仅可以得到0.9分，本赛季他们仅仅排名第18，对手可以在每次挡拆得到0.98分。另外一个波动的数据就是对手的3分球命中率，热火可能会让对手尽量少的出手3分球，同时提高挡拆防守效率是他们现在比较容易取得进步的地方。

斯帅在周五的球队训练中说。

“[在过去的几天里],正如你们想象的，我们一直在防守上下功夫。我们需要继续在这方面努力，我们有能力做的比过去两场比赛更好，我们以及谈了很多这个了，这就是周五的主要训练项目。”

2: 什么让老鹰在周六晚上变得危险呢？

老鹰现在在攻防两端都有不少问题，我们从他们2胜6负的战绩就可以看出来，但是他们同时也是一直可以在某个晚上震惊对手的球队。

在联盟节奏大幅提升的同时，老鹰现在每场比赛109次进攻回合的节奏排名全联盟第一，这也是前所未有的数据。亚特兰大的高节奏也导致他们现在有着联盟第二的失误率，他们喜欢在时间还剩下很多的时候直接出手，他们的3分球出手次数也非常多。仅仅只有费城，76人和雄鹿会在前12秒内投出更多的3分球，勇士也是仅仅排在他们后面。老鹰依旧有着不少的老将，其中包括了一直被大众低估的老将普林斯，他有着出色的投射能力。

特雷·杨在这中间扮演重要的角色，同时他们有着贝兹摩尔，他在10月24日与小牛的比赛中砍下了32分。

简单的说，这是一支不能因为战绩而轻视的对手。

3: 新秀后卫特雷·杨在本赛季有什么表现呢？

特雷·杨作为一名年纪不到21岁的后卫有着35%的助攻率，这是自沃尔在2010-11赛季后首次达到这个数据的球员，也在NBA历史上也是排名第5位而已。控球后卫是这个联盟中一个缓慢进步的位置，年轻的球员不得不去逐渐认知和管理的，一个刚刚大学选秀进入NBA的球员可以在传球上达到这个水平也是主教练斯波在周五球队训练采访中称赞他的原因。

如果他仅仅是展现出组织进攻的能力那是一回事，但是他在比赛中有着27%的控球率以及54.6%的真实投篮命中率就可以匹敌联盟顶尖得分手了。你知道他可以在球场上任何一个位置急停出手得分的球员-他的射程可以跟库里一谈，同时这个6尺2的球员在篮筐3码内有着超过60%的命中率。

总而言之，杨在过去的几周里他已经展示了很多的大家会从一个高顺位新秀身上想要看到的东西，这也是任何一支球队在防守上需要注意的。

杨本赛季场均18.5分，这赛季他将大学时候的疯狂射程带到了NBA, 他场均14次的突破次数也是超过了肯巴·沃克和沃尔。

比赛记录：

迈阿密热火在过去6次与老鹰交手中赢下了5场。

热火现在3胜4负，老鹰2胜6负。

理查德森场均19.1分。

特雷·杨场均18.5分，7个助攻。

效率 (排名):