迈阿密热火与亚特兰大老鹰比赛前瞻

迈阿密热火将在周五晚上主场迎战亚特兰大老鹰。比赛将于今天晚上8点开始。 你可以从这里购买你的球票。 福克斯体育将从晚上8点开始电视直播。本场比赛是由迈阿密癌症基金会，南佛罗里达巴普蒂斯医疗特约。

1: 在热火周三打出爆炸性进攻的时候，什么东西让你印象最为深刻？

首先我们不得不提到对面的防守并没有达到常规赛的水平。热火在这场比赛中的进攻表现的异常高效，他们刷新的球队季前赛的得分记录，全场投进了42记3分球。每一个球员都会有一些发光的地方，但是约什·理查德森在上半场得到了20分，阿德巴约第三节单节贡献15分更为突出。这场比赛是理查德森季前赛的第二场比赛，他展现出非常强的运球3分能力，这对于他这个年级来说是一个非常巨大的进步，他在比赛中进攻都表现的非常舒服。阿德巴约更多的表现在防守上，他准确的预判对面的传球轨迹，带球全场运球，完成跳投，保护篮板。德里克琼斯在周三晚上的扣篮可能是大部分球迷印象最深刻的，这名21岁的球员一共完成6次干扰投篮，4个抢断，1次封盖，1次制造进攻犯规，小琼斯在场时，热火能够超过鹈鹕23分。在季前赛中我们都会希望看到年轻的球员能够展示出他们的进步，这也是我们从周三晚上的比赛中看到的。

2: 季前赛热火还有什么需要去完成的任务吗？

我们还期望看到更多的球员能够出现在球场上，但是这个时候热火看上去已经为常规赛做好准备了。球队还没有宣布任何东西，但是可以预料的是有不少球员会得到休息的机会，或者他们会打更加少的时间。如果是一个没有合作过的阵容那么他们需要珍惜场上磨合的时间，去了解每一个队友。同时这也是最后一个给年轻球员展示自己的机会，像理查德森在周三晚上扛起热火进攻大旗，这也是别的球员的机会。

3: 你期待周五晚上会有什么不一样吗？

在特雷·杨在之前完成了30英尺外的3分绝杀后，你怎么能让你的回答没有他呢？首次看到这个新秀总是非常有意思的，杨看上去跟最近一些别的记忆一样非常有意思。除了他的进攻外，杨的传球也是非常出众的，在常规赛中他和考林斯的挡拆配合会如何发展，本场比赛将是热火初次检测的机会。同时在周五晚上也是热火检验他们是否能够防守一位在任何位置得分的后卫的机会。

同时我们也需要注意普林斯。这名24岁的球员在上赛季常规赛中82次代表老鹰首发出场，在全明星赛后逐渐展现出球队中领袖气质。除了一手出色的突破能够外，他还有不错的3分球能力。这名前贝勒大学球员常规赛场均15.3分，64%的投篮命中率，6个篮板和2个助攻。

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