迈阿密热火与亚特兰大老鹰比赛前瞻

迈阿密热火将在周日晚上与亚特兰大老鹰交手。比赛将于晚上6点开始，福克斯体育将对本场比赛进行直播，你可以收听790电台了解比赛最新消息。

1: 在热火战胜奇才的比赛中，你最喜欢热火的哪些表现呢？

最主要的是全队都能够在本场比赛中发挥出色。在这场比赛中，奇才全队都做好了准备，整场比赛热火一直与奇才比分焦灼。比尔在本场比赛中砍下33分，白边在本场比赛中继续发挥抢眼（他在之前面对奇才的比赛中都发挥出色），热火在油漆区内得到了62分，热火利用突破，挡拆，切入跑位完全打翻了奇才的防守阵容。两支球队在比赛中都投失了一些空位3分球，但是热火明显是最后更加具有侵略性的球队，这也让他们最终赢下了比赛。

2: 热火是如何输掉本赛季前两场与亚特兰大老鹰的比赛的？

他能够利用速度和快节奏来从对手失误中得分。

老鹰不仅仅是联盟中最快的队伍，场均回合数105.7，同时他们能够让对手场均出现16.3次失误，同时能够利用失误得到18.4分。虽然热火在之前两次与老鹰的比赛中，热火一度将比分缩小，但是他们如果要赢下本次比赛一定要注意控制失误数。他们在11月与老鹰的比赛后，现在场均失误13.7次。他们在10月17日到11月27日之间场均16.1次失误。

随着热火这方面的提升，他们已经在过去17场比赛中赢下了12场，每100回合的进攻中能够得到109.3分。

3: 缺少了贝兹莫尔和普林斯将会对老鹰产生多大的影响？

这两名球员对于老鹰来说非常关键，老鹰一直在锋线上有着足够的深度和有天赋的球员。他们在周五晚上与雄鹿的比赛中输给对手32分（没有贝兹莫尔和普林斯）但是当他们两人健康的时候，他们不会给对手太多在这个位置上的优势，在他们过去3场比赛中，他们在每100回合输给对手18.4分，虽然他们的对手包括了雄鹿和步行者，但是他们二人的影响依旧是肉眼可见的。我们在之前说过，迈阿密热火在面对某些球队能够有跟他们有相似的球员深度时，热火会出现一些麻烦。同时热火在比赛落后的时候，他们有着不少的老将能够在关键的时候团结起来找到新的防守重新将比分拉开。老鹰现在的新核心还在发展阶段，他们仍然需要更多的时间去完成磨合。

比赛记录：

老鹰赢下了之前与热火的两次交手。

热火赢下了过去10场中的8场，现在战绩是19胜18负。老鹰现在连续输掉了3场比赛，现在战绩11胜27负。

白边场均13个篮板，2.5个盖帽。

考林斯场均18.5分，10.2个篮板。

效率 (排名):

热火进攻: 107.1 (22)

热火防守: 105.7 (7)

老鹰进攻: 103.3 (29)

老鹰防守: 111.6 (25)

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